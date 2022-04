KOMPETISI memasak paling bergengsi Masterchef Indonesia Season 9 telah memasuki babak Grand Final. Kali ini mempertemukan kontestan Palitho melawan Cheryl.

Kedua peserta itu pun mendapat kesempatan istimewa sebelum memasak untuk pertama kalinya di table round Grand Final MasterChef Indonesia Season 9 pada hari ini, Sabtu (23/4/2022).

Cheryl dan Palitho terlebih dahulu menyaksikan demo memasak dari Chef Gilles Marx, koki profesional dunia asal Prancis.

Tidak hanya itu, Cheryl dan Palitho pun berkesempatan mencicipi hidangan mediterranean food ala Chef Gilles yakni 'Coral Grouper with Roasted Artichoke Puree, Green Asparagus, Tomato Riviera, and Mariniere Sauce'.

Sepanjang Chef Gilles Marx mendemonstrasikan langkah demi langkah menyajikan makanan seafood vegetarian yang terbuat dari ikan kerapu itu, kedua peserta asal Jawa Timur ini tidak henti-hentinya dibuat kagum dengan teknik serta presisi yang ditunjukkan oleh sang koki tamu.

"Its not a complicated dish but need a lot of detail, and the taste ofc cant lied," ucap Chef Gilles saat selesai mengeksekusi setiap bahan menjadi satu hidangan.

Ketika tiba kesempatan emas bagi mereka mencicipi hidangan Chef Gilles, Cheryl dan Palitho pun langsung dibuat terpana dengan cita rasa dari menu makanan yang disajikan.

"Cantik banget, it just like kindergarten, and oh my god! its very an explosion in every taste. Perfect," puji Cheryl terhadap presentasi dan rasa makanan.

"Ketika aku cicipi, one thing that i very like is about the taste which very balances each one. Its perfect," timpal Palitho.