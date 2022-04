Jakarta– Kabar gembira kembali dihadirkan lagi oleh e-commerce nomor satu di Indonesia yaitu Shopee. Kabar gembira ini ditujukan bagi para penggemar NCT DREAM dan pengguna Shopee di Indonesia!

Sebabnya, Shopee akan memboyong grup asuhan SM Entertainment ini menjadi bintang tamu utama di Shopee Big Ramadan Sale TV Show nanti. Acara ini akan ditayangkan secara LIVE pada Senin, 25 April 2022 pukul 19.00 WIB di Shopee Live, RCTI, SCTV, Indosiar, dan YouTube Shopee Indonesia.

Semua pasti tahu, NCT DREAM merupakan sub-unit ketiga dari boyband asal Korea Selatan NCT yang debut pada 24 Agustus 2016 dengan single berjudul “Chewing Gum”. Grup ini beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung.

Mulanya, NCT DREAM mempunyai sistem kelulusan saat anggota berusia 20 tahun. Namun, pada 2020, grup ini mengubah sistemnya dan menjadi grup dengan anggota tetap.

NCT DREAM merilis album single pertamanya yang bertajuk “The First” dan membawakan lagu “My First and Last'' serta “Dunk Shot” pada Februari 2017 lalu. Pada comeback tersebut, NCT DREAM berhasil memperoleh kemenangan di acara The Show. Kemenangan ini menjadi kemenangan program musik pertama bagi NCT.

Kerennya lagi, pada tahun tersebut, NCT DREAM juga dipilih sebagai duta resmi Piala Dunia U-20 FIFA Korea 2017. Mereka merilis lagu tema yang berjudul "Trigger The Fever". Lagu itu pun masuk ke dalam daftar lagu di 1st mini album NCT DREAM yang berjudul “We Young” dengan lima lagu lainnya.

Hal tersebut yang membuat NCT DREAM kini menjadi satu boyband yang terkenal! Mereka muncul sebanyak tiga kali berturut-turut di “21 under 21” versi Billboard pada 2018, 2019, dan 2020 serta “25 Remaja Paling Berpengaruh” versi Time pada 2018. Hal ini tentu tidak lepas dari peran para NCTzen, penggemar NCT yang sangat antusias, bukan?

Dengan lagunya yang catchy dan koreografinya yang keren, maka penampilan NCT DREAM di Shopee Big Ramadan Sale TV Show wajib banget untuk ditonton. Mereka pun tidak hanya akan menampilkan lagu-lagu terbaik, tetapi juga ikutan bermain game di atas panggung Shopee. Seru banget, kan?

Tak hanya penampilan comeback terbaru dari NCT DREAM saja lho! Shopee Big Ramadan Sale TV Show juga akan dimeriahkan oleh empat pasangan fenomenal tanah air. Mereka adalah Lesti Kejora & Rizky Billar, Atta Halilintar & Aurel Hermansyah, Al & Andin (Arya Saloka & Amanda Manopo) dari sinetron Ikatan Cinta, serta Raffi Ahmad & Nagita Slavina.

Siapa yang tidak kenal Lesti Kejora & Rizky Billar? Tentu pasangan penyanyi dangdut dan aktor ini selalu berhasil membuat Leslar—sebutan untuk penggemar mereka—meleleh dengan aksi romantis mereka berdua. Apalagi, mereka berdua baru saja dikaruniai anak pertama yang lahir pada akhir 2021 lalu.

Tak hanya Lesti Kejora & Rizky Billar, ada pasangan lain yang juga baru dikaruniai anak pertama, yakni Atta Halilintar & Aurel Hermansyah. Keduanya juga selalu berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan keserasiannya!

Untuk kamu para penggemar sinetron Ikatan Cinta, tidak boleh melewatkan Shopee Big Ramadan Sale TV Show karena akan ada pasangan Al & Andin! Mereka berdua memang tak henti-hentinya membuat masyarakat Indonesia meleleh dengan keromantisan aksinya. Nah, mereka juga akan tampil romantis sepanggung secara LIVE di acara Shopee Big Ramadan Sale TV Show!

Tidak ketinggalan, Shopee Big Ramadan Sale TV Show juga akan dimeriahkan oleh Raffi Ahmad & Nagita Slavina. Jadi, buat kamu yang ngefans dengan pasangan artis yang satu ini, pastikan kamu menonton acara TV Show Shopee kali ini, ya.

Tak berhenti di sana, ada banyak hadiah yang menanti, lho, di setiap game pada acara puncak Shopee Big Ramadan Sale ini. Ada enam kali segmen Goyang Shopee COD dengan hadiah Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Honda Scoopy Prestige, Honda PCX CBS Type, dan Honda HRV E CVT.

Ada juga segmen game terbaru yakni Shopee O dengan hadiah Samsung Galaxy S21 dan Toyota Raize 1.0 T G Type. Ada pula segmen dari fitur baru di aplikasi Shopee, yaitu Shopee Video. Nah, kamu bisa post video di Shopee Video untuk mendapatkan THR dari Shopee s/d 100RB. Ikuti juga #GoyangShopeeVideo di Shopee Video dan menangkan Honda City Hatchback RS CVT!

Selain itu, di segmen Shopee Food, ada hadiah Honda BRV E CVT. Kalau kamu belum download aplikasi Shopee, di acara TV Show ini, kamu pun bisa langsung download aplikasinya untuk mendapatkan hadiah Toyota Vios G CVT. Menarik banget, kan? Maka dari itu, jangan sampai kamu melewatkan Shopee Big Ramadan Sale TV Show!

Lebih fantastisnya lagi kamu bisa menikmati sederet promo-promo menarik di Shopee Big Ramadan Sale TV Show karena ada Flash Sale Serba Seribu dan diskon dari berbagai brand ternama, mulai dari Scarlett, Realfood, Erigo, Somethinc, Dr. Kevin, Kintakun, Inthebox, M231, Ace Fashion, Edwin, Bata, hingga Axis. Kamu bisa mendapatkan berbagai macam produk fashion, kecantikan, hingga paket data dengan harga spesial!

Penasaran kan keseruan rangkaian acara Shopee Big Ramadan Sale TV Show? Yuk catat tanggalnya yang akan tayang pada Senin, 25 April 2022 pukul 19.00 WIB nanti. Saksikan acara ini hanya di Shopee Live, RCTI, SCTV, Indosiar, dan YouTube Shopee Indonesia. Kamu bakal seru-seruan bareng NCT DREAM dan beberapa pasangan artis Indonesia terkenal, serta berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dan promo-promonya!

(FDA)