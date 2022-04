KEMARIN ajang Grand Final MasterChef Indonesia musim sembilan kedatangan dua juri tamu yang demo masak di depan Palitho dan Cheryl. Kini, giliran Chef Arnold yang beraksi.

Di pertarungan terakhir ini, Palitho dan Cheryl ditantang sejak awal untuk mereka-ulang masakan dari para koki ternama. Kemarin, ada dua juri tamu yang harus mereka tiru; Chef Gilles asal Prancis, dan Chef Maxie dari Bali.

Di hari Minggu (24/4/2022) sore ini, tantangan Duplicate Dish pun kembali hadir. Namun bedanya, bukan juri tamu yang akan berdemo kali ini.

"Welcome back to my channel, yang masak saya sendiri," ucap Chef Arnold mengumumkan tantangan ke-tiga.

Mendengar kata-kata Chef Arnold, duo Grand Finalis pun tak bisa menahan diri dan tampak tertawa girang. Sudah berbulan-bulan dihakimi oleh Chef Arnold, akhirnya Palitho dan Cheryl bisa menonton sang juri unjuk gigi di depan mata.

Setelah memasak hidangan asin kemarin, sore ini para peserta diharuskan untuk meniru tiramisu ala Chef Arnold. Meski terdengar mudah, Palitho yakin tantangan ke-tiga ini tak akan berjalan dengan sederhana.

"Sama Chef Arnold pasti dibikin ribet," guyonnya.

"Aku banyak belajar hal baru hari ini," ucap Cheryl menambahkan.

Dengan waktu 60 menit, mampukah Palitho dan Cheryl ikuti langkah-langkah Chef Arnold demi menciptakan tiramisu yang sempurna?

(hel)