JELANG Lebaran, banyak orang-orang yang mulai berburu hampers. Hampers digunakan sebagai hadiah kepada orang terkasih dan sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Wajar saja, ini karena hampers memiliki detail yang menarik dan cantik.

Hampers dibanderol sesuai dengan desain dan isinya. Namun, rata-rata harga hampers memang bisa dibilang mahal. Tapi, kamu nggak perlu khawatir lagi kalau belinya di AladinMall by Mister Aladin. Kamu tahu kan, kalau di AladinMall by Mister Aladin ada diskon hingga 50 persen plus potongan harga tambahan kalau kamu melakukan transaksi minimum Rp 50.000.

Tapi, promonya hanya sampai hari ini saja. Jadi, buruan borong produk Mayora di AladinMall by Mister Aladin. Mayora memberikan banyak pilihan makanan ringan. Misalnya saja waferstik dengan brand terkenal seperti Astor yang disukai anak-anak, biskuit Roma yang biasa jadi teman ngopi atau teh para orangtua, serta banyak produk menarik lainnya.

Berbagai Pilihan Produk Mayora yang Cocok untuk Ramadan dan Lebaran

Mumpung lagi ada diskon gede-gedean, ada baiknya kamu memanfaatkan momen ini untuk borong semua produk Mayora. Kamu juga bisa memberikannya untuk orang terkasih sebagai hampers lebaran. Soalnya, ada banyak banget promo hampers Mayora yang nantinya bisa kamu desain sesuai selera.

Kira-kira, produk apa saja sih yang direkomendasikan untuk parcel lebaran maupun dikonsumsi selama Ramadan sebagai teman sahur dan berbuka? Simak saja daftar berikut ini:

Mayora Festive Package Platinum

Hampers dengan isian komplit ini bisa kamu dapatkan hanya dengan Rp125.000 saja dari harga semula Rp150.000. Dengan membeli paket ini, kamu sudah mendapatkan Teh Pucuk Harum ukuran 1.350ml, Slai Olai Strawberry Family Pack, Malkist Keju Tabur, Sandwich Lemon, dan Roma Festive Treats.

Mayora Ketupat of Happiness 2022 – 100K

Hampers ini cocok banget buat kamu yang mau kasih hadiah ke orang tersayang, tapi tidak ingin paket yang terlalu besar. Dengan paket seharga Rp100.000 dari harga awal Rp125.000 ini, kamu sudah mendapatkan Royal Choice 480 gram, Astor Kaleng, dan Roma Marie Gold.

Mayora Ketupat of Happiness 2022 – 85K

Ingin memberikan hampers lebaran kepada rekan kerja? Nah, yang satu ini cocok banget buat direkomendasikan. Paket seharga Rp85.000 dari harga awal Rp105.000 ini terdiri dari Beng Beng Share It Festive, Roma Marie Gold, Roma Malkist Keju Tabur, dan 4 kaleng Susu Tujuh Kurma.

Mayora Ketupat of Happiness 2022 – 70K

Hampers ini cocok banget buat kamu bagikan ke teman-teman maupun kerabat. Dengan harga paket yang sangat terjangkau yakni Rp70.000 dari harga Rp85.000, kamu sudah mendapatkan Roma Kelapa Kaleng, Susu Tujuh Kurma, Beng Beng Share It Pouch dan Astor 150 gram.

Yuk buruan di check-out keempat rekomendasi hampers dari Mayora. Karena, selain kamu bisa mendapatkan harga yang lebih murah, AladinMall by Mister Aladin juga memberikan Promo Gratis Ongkos Kirim (Ongkir) yang bisa kamu nikmati. Belanja pun jadi lebih hemat kan? Yuk, nikmati kejutan diskon lainnya.

