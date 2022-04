MAKANAN unik termahal di dunia, apa yang ada di benak Anda? Apakah makanan yang ditaburi emas atau bahan-bahan pembuatnya berasal dari sesuatu yang langka?

Itu mungkin wajar, tapi tahukah Anda kalau ada makanan unik tapi harganya selangit. Ya, di dunia ini ternyata tersaji banyak sekali makanan unik termahal yang kayaknya sulit dipercaya harganya bisa sangat tinggi.

So, berikut 10 makanan unik termahal di dunia dilansir dari berbagai sumber, Senin (25/4/2022):

1. Foie Gras





(Makanan Unik Termahal di Dunia, Foto: Parhlo)

Hati bebek atau angsa yang digemukkan secara paksa ini harganya sangat mahal. Pada 2016 untuk 0,9 kilogram foie gras, Anda harus merogoh kocek hingga Rp2,1 juta. Ingat, itu harga 6 tahun yang lalu. Gila banget, ya!

2. Semangka Densuke





(Makanan Unik Termahal di Dunia, Foto: Parhlo)

Semangka hitam asal Jepang tercatat sebagai semangka termahal di dunia, yang pernah terjual dengan harga Rp87,5 juta. Sekali gigitannya kira-kira berapa rupiah, ya?

3. Kaviar





(Makanan Unik Termahal di Dunia, Foto: Parhlo)

Siapa yang sangka kalau telur ikan yang biasa dikenal dengan nama Kaviar harganya selangit. Untuk bisa menjajal telur ikan sturgeon, Anda harus menyiapkan dana lebih dari Rp359 juta.

4. Melon Yubari





(Makanan Unik Termahal di Dunia, Foto: Parhlo)

Tak hanya semangka, melon Yubari juga punya harga selangit per buahnya. Menurut laman Parhlo, untuk satu buah melon langka ini, Anda harus merogoh kocek sangat dalam hingga Rp72 juta. Daripada dipotong-potong, mending dipajang enggak sih?

5. Sup sarang burung merah





(Makanan Unik Termahal di Dunia, Foto: Parhlo)

Sup sarang burung merah adalah panganan khas China dan siapa sangka kalau sup air liur burung walet tersebut dihargai Rp143,6 juta per porsinya. Tak hanya enak di lidah, tapi panganan ini dipercaya punya khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh.

6. Black truffle

(Makanan Unik Termahal di Dunia, Foto: Parhlo) Jamur hitam ini tak kalah mewah dibandingkan makanan lain. Black truffle dihargai Rp24 jutaan untuk berat kurang dari setengah kilogram. Terbayang sesultan apa orang yang makan jamur hitam ini? 7. Saffron

(Makanan Unik Termahal di Dunia, Foto: Parhlo) Rempah-rempahan yang satu ini pun harganya dibandrol sangat tinggi, yaitu Rp28,7 juta hanya untuk setengah kilogramnya. Saking mahalnya, Saffron juga dijuluki sebagai 'emas merah' karena harganya bisa setara dengan emas berkualitas bagus. 8. Ayam cemani

(Makanan Unik Termahal di Dunia, Foto: Parhlo) Ya, ayam cemani khas Indonesia pun dibanderol sangat mahal di pasar. Ayam dengan daging warna hitam tersebut per ekornya dihargai Rp36 jutaan. Sultan banget pasti yang punya maupun yang makan. 9. Popcorn

(Makanan Unik Termahal di Dunia, Foto: justrichest) Bukan sembarang popcorn, yang satu ini selain harganya mahal juga terbuat dari bahan-bahan yang istimewa seperti Vermont Creamery butter, Nielsen Massey Bourbon vanila yang terkenal sangat mahal. Makanya, untuk satu bucket popcorn ini dihargai Rp36 juta. 10. Burger Fleur

(Makanan Unik Termahal di Dunia, Foto: justrichest) Burger ini tercatat sebagai salah satu burger termahal di dunia yang harganya Rp72 juta satu porsinya. Kenapa bisa mahal? Karena ada sejarah di baliknya dan tentu saja rasa yang sangat istimewa. Berani coba?