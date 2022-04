ADA beberapa Jenis olahraga saat puasa yang dapat anda lakukan agar badan tetap bugar. Memang, ketika berpuasa, olahraga kerap ditinggalkan, lantaran takut lapar dan haus, bahkan dehidrasi karena keringat yang keluar tidak dapat tergantikan.

Namun, kenyataannya olahraga saat berpuasa sebenarnya bagus untuk kesehatan. Para ahli kesehatan juga menganjurkan hal ini asalkan dilakukan pada waktu yang tepat dengan jenis olahraga yang sesuai untuk tubuh. Tak hanya itu, intensitasnya juga bisa anda kurangi agar tidak membahayakan tubuh anda sendiri.

Lantas, seperti apa Jenis Olahraga Saat Puasa ? Berikut informasinya.

Adapun jenis olahraga yang bisa dilakukan ketika tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah olahraga ringan dengan intensitas yang rendah. Simak contohnya berikut ini:

Jalan kaki

Jalan kaki adalah olahraga yang ringan dan tidak begitu melelahkan. Melakukan olahraga jalan kaki akan menjaga kebugaran organ vital tubuh, seperti jantung dan paru-paru. Tak hanya itu, jalan kaki juga dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot, tulang, dan menstabilkan tubuh.

Yoga

Yoga dapat anda lakukan di rumah dengan panduan instruktur yang dapat anda temukan di youtube. Pilih olahraga yoga dengan intensitas yang rendah agar tubuh tidak merasa begitu lelah.

Berspeda

Melakukan olahraga bersepeda di saat bulan Ramadan lebih enak jika dilakukan pada sore hari menjelang berbuka puasa. Anda bisa sekalian “ngabuburit”. Lakukan olahraga ini selama 30 menit menuju buka puasa.

Naik turun tangga

Meski dianggap sepele, olahraga yang simple ini ternyata memiliki manfaat yang bagus untuk membakar kalori tubuh dan menyehatkan jantung.

Joging

Joging dengan intensitas yang rendah juga dapat menjadi salah satu pilihan olahraga di bulan puasa. Lakukan joging selama kurang lebih 30 menit menjelang berbuka puasa dan lakukan dengan santai agar tidak begitu lelah.

Tai Chi

Olahraga ringan ini biasanya dilakukan oleh para lansia. Tapi jika anda ingin mencobanya di bulan puasa ini tentu bukan suatu masalah. Tai Chi memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kestabilan otot, fungsi kognitif, dan fleksibilitas tubuh.

Sit up dan push up

Anda bisa melakukan sit up atau push up sesuai dengan kemampuan anda. Tidak perlu memaksakan diri dan lakukan dengan santai. Melakukan sit up dan push up idelanya 30 menit sebelum buka puasa.

Demikian informasi mengenai Jenis Olahraga Saat Puasa yang Dapat Anda Lakukan.