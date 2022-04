ADA cara aman sit up saat puasa Ramadan harus anda ketahui agar anda tetap bisa mendapatkan manfaat sit up meski tengah berpuasa. Apalagi bagi anda yang memiliki kebiasaan sit up rutin. Tentu harus ada penyesuaian lagi.

Ada berbagai anggapan yang muncul mengenai olahraga saat berpuasa. Banyak orang beropini bahwa badan akan terasa semakin lemas.

Berbeda dengan opini tersebut, dalam situs mercola.com laman milik Dr. Joseph Mercola, seorang ahli diet, ia mengatakan jika berolahraga ketika berpuasa justru akan memberikan manfaat yang bagus bagi kesehatan otot. Lantas, seperti apa cara aman sit up saat puasa Ramadan?

Lakukan dengan santai

Ketika dalam kondisi berpuasa, lakukanlah sit up dengan santai dan tidak terburu-buru. Hal ini bertujuan agar tubuh anda tidak mudah merasa lelah. Anda bisa melakukan sit up selama 30 menit setiap harinya.

Lakukan saat perut masih kosong

Anda disarankan untuk melakukan sit up 30 menit sebelum sahur atau 30 menit menuju buka puasa. Karena di waktu tersebut perut masih kosong. Sit up merupakan olahraga yanng ringan, jadi anda bisa melakukannya sekitar 30 hingga 60 menit setiap hari.

Hindari makan gorengan Makanan yang digoreng dan berlemak dapat mengganggu hasil sit up. Sehingga sebaiknya hindari makanan seperti ini dan beralihlah ke buah dan sayuran. Konsumsi protein Dalam jurnal Medicine and Science in Sports & Exercise, dengan mengkonsumsi protein sekitar 30 menit sebelum berolahraga akan meningkatkan metabolisme tubuh. Perbanyak minum air sebelum dan sesudah sit up Minum air putih dapat menghindarkan tubuh dari dehidrasi selama berpuasa. Minumlah air sebelum melakukan olahraga sebelum sahur atau setelah selesai berolahraga ketika telah masuk waktu berbuka puasa. Minum air kelapa saat berbuka puasa dan setelah selesai olahraga akan meningkatkan elektrolit tubuh. Itulah Cara Aman Sit Up Saat Puasa Ramadan.