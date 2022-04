BRAND lingerie ternama Victoria’s Secret yang terkenal dengan model-model seksi dan cantiknya membuat gebrakan baru. Victoria’s Secret mendapuk model, brand ambassador pria, aktor Darren Barnet.

Seperti dikutip dari Page Six, Selasa (26/4/2022), hal ini menjadikan aktor bintang serial populer Never Have I Ever tersebut sebagai model selebriti pertama untuk Victoria’s Secret.

“Kami sangat bersemangat mengumumukan kerjasama ini, karena Darren merupakan sosok role model yang positif untuk kalangan remaja dan dewasa muda,” ujar Amy Hauk, CEO Victoria’s Secret Pink dalam siaran media resminya.

Ditunjuk jadi model terbaru lini lingerie raksasa dunia tersebut, Darren langsung muncul di iklan kampanye terbaru Victoria’s Secret Pink, memperagakan koleksi teranyar mulai dari celana pendek, T-shirt dan sweatpants yang bertema Gender Free.

Foto-foto editorial terbarunya sebagai model dan brand ambassor Victoria’s Secret Pink tersebut, juga terlihat diunggah langsung oleh Darren di akun Instagram pribadinya.

Sebagai model, Darren kini bergabung dengan brand ambassador Victoria’s Secret Pink lainnya. Chloe x Halle dan bintang sosial media, Remi Bader, hingga TikTokers Emira D’Spain sebagai model hitam transgender pertama untuk Victoria’s Secret.

Selain menjadi model koleksi terbaru, ke depannya, aktor ganteng berusia 30 tahun tersebut juga akan berpromosi bersama Victoria’s Secret lewat banyak aktivitas yang juga berkaitan dengan promosi kesehatan mental positif dan pemberdayaan generasi muda.

