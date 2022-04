PEVITA Pearce seperti tidak pernah kehilangan aura kecantikannya. Di media sosial, Pevita Pearce bahkan kerap memamerkan tubuh fitnya berkat olahraga rutin yang dijalani bertahun-tahun.

Di unggahan terbaru, Pevita Pearce bahkan memberitahu ke publik kalau kesehatan mentalnya sudah semakin baik. Ya, masih belum hilang dari memori kita kalau Pevita Pearce beberapa minggu yang lalu melakukan melukat di Bali.

Prosesi melukat dijalani Pevita dengan harapan jiwa dan raganya lebih baik dan jernih dalam memikirkan dan melakukan hal apapun. Kini, Pevita sudah membaik dan lebih kuat dari sebelumnya.

"I've been away for a while now but now I'm back! Happier and stronger than ever," tulis Pevita di keterangan foto yang diunggah 2 hari lalu, dikutip MNC Portal, Selasa (26/4/2022).

Di unggahan tersebut, kita bisa lihat kalau potret Pevita Pearce kembali bersinar dan semakin memancarkan kebahagiaan dari raut wajahnya. Penasaran mau lihat?

1. Senyuman manis Pevita





Bisa dilihat bersama, senyum manis yang terlukis di wajah Pevita teramat menyejukkan kita yang melihat. Ia mengenakan kemeja putih menerawang di foto ini, yang mana samar-samar terlihat bra hitam yang dikenakannya. Senyumnya enggak ada lawan, sih!

2. Tersenyum lebar ke arah kamera





Di sini, aura kebahagiaan Pevita benar-benar terpencar. Apa yang disampaikannya di keterangan foto tergambar jelas di potret yang satu ini. Aura bahagia, perasaan suka cita, dan pancaran kepercayaan diri tinggi terlihat semua dari wajah bahagianya.

Melihat foto ini, netizen banyak yang terkagum-kagum sampai meleyot.

"Always looking perfect," komen @nayaannd***.

"Wow! Absolutely soooo gorgeous and very stunning," puji @ellisonca****.

"Cantik banget enggak paham lagi," kata @s_senja**.

"Morning baby," halu @ilhamfeb*** seperti menyapa kekasihnya secara online.

"Oh my Lord@! Srikandi has coming," tutur @arif_budiman_****.

"Bisa gak sih, gak bikinnn meleyottttt😭," kata @dwiamal***

3. I'm feeling good! Dari potret ini, bisa terlihat kalau Pevita Pearce benar-benar menjadi orang yang jauh lebih bahagia sekarang. Dia seperti bebas dari belenggu dan siap terbang lebih tinggi dari sebelumnya. So, happy to know that, girl!