5 Potret Terbaru Millen Cyrus yang Baru Dilamar Pacar Bule Ganteng

MILLEN Cyrus dilamar pacar bule ganteng. Kabar tersebut dibagikan Millen di Instagram belum lama ini. Di unggahan tersebut, Millen memperlihatkan sedikit wajah kekasih bule gantengnya. Di slide berikutnya, terpampang nyata cincin lamaran mereka yang bertabur berlian.

Tidak ada kalimat spesial yang ditulis Millen di keterangan foto. Ia hanya membubuhkan emoticon pria, wanita, cincin, menangis, dan hati. Ya, mungkin itu yang menggambarkan perasaan Millen saat ini.

Di sisi lain, penampilan Millen belakangan ini pun disorot netizen. Millen dianggap lebih cantik dengan wajah yang beda dari sebelumnya. Tindakan operasi sepertinya dilakukan Millen dan itu yang membuat wajahnya beda dari sebelum-sebelumnya.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 5 potret terbaru Millen Cyrus yang baru saja dilamar sang kekasih:

1. Semakin cantik paripurna

Lihat Millen sekarang penampilannya seperti ini. Dia benar-benar menjaga sekali bentuk tubuh dan keindahan kulitnya. Millen sudah bertransformasi menjadi lebih cantik sekarang.

Soal gaya busana, Millen masih konsisten dengan kesan seksi. Makanya, di sini pun dia mengenakan rok pendek dan asimetris top dengan bagian dada beraksen.

2. Menjelma jadi wanita cantik

Millen Cyrus sepertinya tidak tanggung-tanggung merawat tubuh. Kini, dia menikmati hasil perawatannya yang tentu saja membutuhkan duit luar biasa.

Millen tak hanya tampil seksi, tapi juga anggun di beberapa kesempatan termasuk di sini. Walau kesan seksi terlihat dari korset top yang dipakai, tapi pose anggun Millen membuatnya tampak sangat ayu.

3. Wajahnya tampak berbeda

Nah, di foto ini terlihat jelas kalau ada yang berbeda dengan wajah Millen. Bentuk wajah, hidung, bibir, dan mata Millen seperti tak biasa kita lihat. Di sini Millen seperti boneka, ya, mengenakan dress biru dan sling bag Gucci yang tentu saja harganya mahal.

4. Ini beneran Millen Cyrus?





Lihat foto yang satu ini, siapa yang menyangka kalau perempuan di foto tersebut adalah Millen? Dia benar-benar berbeda sekali sekarang. Tentu saja kesan seksi masih melekat kuat di dirinya.

Di sini Millen mengenakan bodycon dress dengan area dada dibiarkan terekspos. Wajahnya tampak lebih dewasa dan handbag Hermes-nya tentu saja bikin salfok, ya.

5. This is Millen now!





Ya, ini dia Millen yang sekarang. Dia semakin percaya diri dengan tubuhnya yang makin lama makin seksi. Millen benar-benar menjelma menjadi perempuan yang mungkin punya daya pikat tersendiri di mata orang lain. Apakah Anda termasuk orang yang tertarik dengan gaya Millen Cyrus sekarang?