PETENIS cantik Sania Mirza merupakan mantan pemain nomor satu dunia ganda yang telah memenangkan enam gelar Grand Slam dalam karirnya. Dengan sederet prestasi yang ditoreh sejak 2003 hingga pensiun dari tunggal pada 2013, Sania Mirza pun diberi peringkat oleh Asosiasi Tenis Wanita sebagai pemain nomor 1 India.

Bahkan, Mirza juga dinobatkan sebagai salah satu dari '50 Pahlawan Asia' oleh Time pada Oktober 2005. Namanya pun turut bertengger dalam daftar 100 orang paling berpengaruh 2016 versi majalah Time orang di dunia.

Selain karirnya yang gemilang, paras cantik Sania Mirza pun ikut menjadi sorotan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @mirzasaniar.

Glamour dress

Petenis cantik Sania Mirza tampil menawan dalam balutan dress glamor lengan panjang abu-abu yang berkelip. Tampak, aksen drapery yang menjuntai di sisi samping memberi statement sederhana yang manis pada gaunnya. Mirza memadukan outfitnya dengan ankle strap heels hitam beraksen duri untuk memberi kesan bold yang edgy pada penampilannya.

Pesona kecantikannya semakin terpancar kala rambutnya yang indah dibiarkan menjuntai dengan sentuhan styling blow curly. Dilengkapi dengan pulasan makeup soft glam look dan lipstik merah merona, aura keseksian Sania Mirza terlihat begitu membara di potret ini. Apalagi dengan sorotan matanya yang tajam. Meski outfit ini tak terlalu terbuka, tapi Sania Mirza tetap saja terlihat menggoda. So sexy!

Flower dress

Petenis cantik Sania Mirza memang tak pernah gagal soal berbusana. Kali ini dia tampil anggun dalam balutan dress putih bermotif floral yang dihiasi kembang merah. Terlihat jelas lekuk tubuh Mirza yang seksi terpampang nyata di potret ini. S-line body bak gitar Spanyol yang dimiliki Sania Mirza benar-benar sukses membuat netizen kagum.

Karena masih berada di dalam rumah, Mirza memadukan outfitnya dengan sandal sederhana, slippers hitam dari Dior yang tampak nyaman dipakai seharian. Ya sandal rumahan itu memang terkesan simpel namun tetap fancy nan elegan berkat label mode yang mendunia itu.

Pesona kecantikan Sania Mirza semakin membara kala berpose fierce sambil memainkan geraian rambutnya yang bergelombang. Dilengkapi anting bulat unik serta gelang sederhana berwarna cokelat. Pesona seorang Sania Mirza pun terpancar sempurna. Ditambah lagi dengan pulasan makeup-nya yang flawless. Dia memang tak pernah gagal membuat netizen terpukau. "So so so Beautiful," tulis panka****.

Beautiful in white Petenis cantik Sania Mirza tampak begitu memesona dalam balutan dress putih dengan detail payet yang indah. Yaps, aksen brokat bunga yang menghiasi sekujur tubuhnya memberi kesan feminin yang manis pada penampilannya. Aksen selendang yang menjuntai di bahunya pun menambah kesan modis yang anggun pada gayanya. Sementara material transparan pada bagian lengan memberi kesan seksi yang tak berlebihan pada penampilan Mirza. Sania Mirza memadukan outfitnya dengan rok plisket putih agar lebih stylish. Sedangkan soal alas kaki, Mirza pilih gaya simpel saja, slip on putih model open toe yang tampak nyaman dipakai seharian. Dengan geraian rambutnya yang bergelombang, Sania Mirza tampak begitu memesona. Ditambah lagi dengan pulasan makeup flawless look yang menawan. So gorgeous! Stunning outfit Kali ini petenis cantik Sania Mirza tampil modis memadukan mini dress hijau beraksen garis-garis dengan long blazer kuning bermotif unik. Yaps, meski terlihat simpel, gaya Maria juga terkesan elegan dan eye catching berkat warnanya yang cerah serta motifnya yang ramai. Karena outfitnya sudah cukup menarik perhatian, Mirza pun pintar memilih stiletto heels berwarna nude agar tak berlebihan sekaligus memberi kesan jenjang pada kakinya. Sementara rambutnya ditata simpel saja, model ponytail rendah yang tampak praktis, namun memberi kesan manis yang effortless pada penampilannya. Dengan pulasan makeup soft glam look dan highlighter yang on point, Sania Mirza tampak begitu menawan. Pinky girl Sania Mirza tak henti-hentinya membuat netizen berdecak kagum. Di sini, dia menjelma sebagai pinky girl berbalut gaun cantik beraksen ruffle yang dibiarkan membentang lebar dengan indah. Agar lebih maksimal, rambutnya pun ditata rapi, model half ponytail dengan sentuhan styling blow curly pada ujung rambutnya. Sementara soal alas kaki, dia memilih wedges pink untuk memberi kesan feminin yang anggun pada penampilannya. Sayang, wajah Mirza tak terpampang jelas di potret ini. Meski begitu, pesona kecantikan sang petenis tetap saja terpancar. So pretty! Beautiful girl Tak heran jika Sania Mirza selalu menjadi sorotan di lapangan tenis. Lihat saja kecantikan wajahnya yang paripurna ini. Dengan pulasan makeup flawless look dan lipstik pink natural, pesona seorang Mirza terlihat begitu berseri. Apalagi rambutnya yang indah ditata model half ponytail seperti ini. Selain cantik, Sania Mirza juga terleihat lebih awet muda dengan tatanan rambutnya yang stylish ini. Tidak lupa, Mirza juga memakai aksesori anting bulat besar serta gelang, cincin, dan jam tangan yang berkilau untuk memberi kesan fancy yang elegan. Dalam balutan setelan blazer pink bermotif floral, Sania Mirza sukses menghipntotis pandangan publik. Aura keseksiannya pun turut terpancar karena belahan tinggi dari rok itu tersingkap, membuat paha mulusnya sedikit mengintip. Sania Mirza memang tak pernah gagal mencuri perhatian. Perfect!