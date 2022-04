ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pasien Covid-19 yang bergejala ringan mengonsumsi obat pil Covid-19 Pfizer. Obat tersebut lebih dikenal sebagai pil antivirus Covid-19 Pfizer Paxlovid

Kombinasi nirmatrelvir dan ritonavir dari farmasi AS Pfizer ini adalah "pilihan unggul" pengobatan untuk orang-orang yang tidak divaksinasi, lanjut usia, atau dengan gangguan kekebalan dengan Covid-19, kata para ahli WHO dalam jurnal medis BMJ.

Namun, WHO juga memperingatkan adanya ketidaksetaraan dalam akses, terlihat dengan vaksin Covid-19 kembali membuat negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah didorong ke ujung antrian.

Untuk pasien yang sama, WHO juga membuat rekomendasi bersyarat (lemah) dari obat antivirus remdesivir yang dibuat oleh perusahaan biotek AS Gilead, meskipun sebelumnya sempat menentang rekomendasi obat ini. WHO pun merekomendasikan Paxlovid dibandingkan remdesivir, serta melebihi pil molnupiravir Merck dan antibodi monoklonal.

“Perawatan Pfizer secara oral mencegah rawat inap lebih dari alternatif yang tersedia, lebih sedikit kekhawatiran sehubungan dengan bahayanya dibandingkan molnupiravir. Serta lebih mudah diberikan daripada remdesivir dan antibodi intravena,” kata para ahli WHO, dilansir Channel News Asia.

Rekomendasi baru didasarkan pada temuan dari dua percobaan yang melibatkan hampir 3.100 pasien yang menunjukkan bahwa Paxlovid mengurangi risiko masuk rumah sakit hingga 85 persen.

