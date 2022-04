PERUBAHAN iklim adalah tantangan eksistensial global yang hanya dapat teratasi secara efektif melalui tindakan kolektif. Generasi muda harus berperan untuk menjaga kelestarian alam agar tak menimbulkan efek buruk.

Minister of State for Sustainability and the Environment untuk Singapura Mr Desmond Tan mengatakan, sektor masyarakat memainkan peran penting, terutama para generasi pemuda sebagai pemimpin masa depan dan penjaga kelestarian lingkungan. Ia mengajak generasi muda agar memanfaatkan platform melalui pengembangan keterampilan dan solusi digital.

"Sektor masyarakat juga memainkan peran penting. Pemuda bukan hanya pemimpin masa depan kita, melainkan juga adalah pemimpin hari ini dan pelayan masa depan untuk kelestarian lingkungan," ujarnya dalam keterangan resmi.

Dia melanjutkan, perubahan iklim sangar mempengaruhi lingkungan alam dan keanekaragaman hayati. Padahal akses ke sumber daya penting seperti makanan dan air.

"Oleh karena itu, keberlanjutan adalah prioritas jangka panjang dan mendesak bagi Singapura, dan akan menjadi kunci kemajuan dan kelangsungan hidup kita dalam beberapa dekade mendatang," tambahnya.

Ada program Climate Hack 2022 menawarkan kemudahan bagi kaum muda untuk berkontribusi menjaga lingkungan. Terutama melalui pengembangan keterampilan digital, mempromosikan pertukaran ide, serta mempercepat solusi inovatif untuk aksi iklim. Dikatakan Singapore International Foundation (SIF) Executive Director Ms Jean Tan, masyarakat agar dapat berkolaborasi demi perubahan positif dan memanfaatkan kekuatan teknologi. Sekaligus memperkuat respon di tingkat regional terhadap aksi iklim. "Ini sebagai upaya mendorong perubahan dengan masuknya voulenteer yang bertujuan mendukung perkembangan sukarelawan internasional di tengah pandemi," terangnya.