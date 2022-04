LEBARAN sudah di depan mata! Ini merupakan waktu yang pas untuk memenuhi kebutuhan Anda di Hari Raya. Adapun kebutuhan yang umum dipersiapkan jelang Lebaran. Di antaranya, pakaian, sepatu, makanan, minuman, vitamin, peralatan memasak, hingga dekorasi rumah.

Anda bisa mendapatkan semua kebutuhan penunjang lebaran tersebut di AladinMall by Mister Aladin selaku platform belanja online yang menyediakan berbagai produk dengan harga lebih murah. Terlebih, Promo Weekend Deals kali ini adalah Kembali Fitri, di mana Anda bisa mendapatkan diskon hingga 82%.

Terdapat brand-brand pilihan yang sudah terbukti kualitasnya seperti BOLDe, Kangaroo, Yong Ma, Cosmos, LocknLock, OPPO, Infinix, Itel, Polytron, Sidomuncul, JH CECIL WALLET, Arthesian, Trijee The Fast Tees, VM Sweater, dan masih banyak lagi ribuan merk lainnya.

Item yang dijual di AladinMall by Mister Aladin juga sudah pasti original karena dijual langsung oleh Official Store mereka. Dengan diskon besar-besaran hingga 82%, harga yang Anda dapatkan pun jadi jauh lebih murah.

Terlebih, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir). Jadi, Anda tidak perlu mengkhawatirkan biaya ongkir yang terkesan mahal setiap kali belanja online. Diskonnya terbatas hanya 5 hari saja dari 29 April hingga 3 Mei 2022.

Yuk, segera penuhi kebutuhan Idul Fitri Anda dengan bertransaksi di AladinMall by Mister Aladin mumpung lagi ada diskon besar plus gratis ongkir! Hanya di AladinMall by Mister Aladin, belanja kebutuhan apa pun jadi lebih murah.

Informasi AladinMall by Mister Aladin AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.