JAKARTA - Hampir setiap wanita ingin terlihat cantik di setiap kesempatan. Karenanya, banyak dari mereka yang berlomba-lomba agar dapat merias wajah guna mendapatkan tampilan secantik mungkin.

Bahkan, beberapa dari mereka juga rela menghabiskan uang banyak untuk membeli make up mahal. Karena, masih ada wanita yang beranggapan bahwa make up yang mahal akan memberikan tampilan yang lebih baik.

Padahal, kamu tidak perlu membeli make up mahal untuk mendapatkan tampilan yang cantik. Kuncinya adalah bagaimana kamu menguasai teknik untuk merias wajah. Nah, berikut adalah beberapa tips merias wajah untuk pemula supaya terlihat cantik profesional.

Gunakan primer supaya make up tahan lama

Primer nggak hanya membuat make up-mu bertahan lebih lama, tapi juga bisa menjadikan wajahmu terasa lebih halus dan matte. Selain itu, pori-pori wajahmu pun jadi nggak terlihat. Alhasil, make up-mu akan terlihat sempurna.

Jika belum menemukan primer yang cocok untukmu, kamu bisa mencoba NATURE REPUBLIC Botanical Orange Pore Primer SPF45 PA+++, make up base yang membuat kulit tampak lebih halus dan membuat make up tampak tahan lama. Dengan SPF45 PA+++, membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari.

Gunakan foundation atau CC cream supaya make up terlihat flawless

Tujuan utama para perempuan menggunakan make up tentu saja untuk mempercantik penampilannya. Namun, kalau cara penggunaan make up, terutama foundation-nya nggak benar, kamu malah bisa membuat tampilan wajahmu kurang maksimal. Nah, supaya make up kamu terlihat flawless, cobain deh Deborah Milano Comfort Mat Foundation yang mengandung asam hialuronat, yang menjamin efek pengangkatan segera dan hidrasi komprehensif hingga 10 jam.

Kalau kamu nggak suka sama formula foundation yang terlalu berat, kamu juga bisa menyiasatinya dengan menggunakan CC Cream yang formulanya dikenal lebih ringan dan halus dari foundation. Cobain deh Bourjois 1,2,3 Perfect CC Cream yang bebas minyak dan dapat menghapus ketidaksempurnaan di kulitmu.

Sempurnakan tampilan wajah dengan bedak

Supaya tampilan wajah terlihat lebih flawless, kamu bisa menggunakan bedak padat. Apalagi kalau kamu menggunakan La Tulipe Two Function Cake yang dapat membuat tata rias menjadi lebih halus dan bersinar.

Buat alis yang optimal

Untuk membentuk alis dengan bagus, kamu harus membuat kerangka bagian luar alis terlebih dahulu. Setelah kerangkanya sudah bagus untuk bentuk wajahmu, barulah kamu mengisi bagian dalamnya. Apalagi kalau kamu pakai Holika Holika Wonder Drawing Skinny Eyebrow, alis kamu dapat bertahan hingga 24 jam.

Buat tampilan mata lebih indah dengan eyeshadow

Supaya tampilan mata kamu bisa terlihat lebih segar dan cerah, kamu bisa menyiasatinya dengan menggunakan eyeshadow. Deborah Milano 24 Ore Velvet Eyeshadow akan membuat tampilan mata lebih segar. Karena sudah ophthalmologist and dermatologist tested, eyeshadow ini juga cocok untuk mata sensitif.

Pertajam mata kamu dengan eyeliner

Kesibukan sehari-hari dan juga tidur terlalu malam bisa membuat mata tampak lelah. Tentunya mata seperti ini bisa membuat penampilanmu nggak maksimal. Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan eyeliner untuk mendapatkan ilusi mata yang tajam. Bourjois Liner Liquid 35 Ultra Black merupakan eyeliner water resistant dan tidak mudah luntur. Kuas tipis yang memudahkan untuk pengaplikasian. Warna lebih pekat tampak glossy dan bercahaya.

Sempurnakan bibir dengan lipstik

Lipstik merupakan salah satu make up yang berperan penting terhadap kesempurnaan make up. Pilih Upmost Luminous Velvet Matte Lipstick yang diproduksi dengan formula yang bertekstur cashmere cream. Dikemas dengan packaging yang simpel dan elegan, serta diperkaya dengan Hyaluronic Sodium, Vitamin E, Shea Butter, Castor Oil dan UV Filter.

(amj)