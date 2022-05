GAYA foto di pantai ala Ariel Tatum bukan sesuatu yang vulgar. Di Instagram, Ariel Tatum lebih suka terlihat misterius namun tetap dengan kesan dewasa.

Beberapa unggahan foto di pantai Ariel Tatum pun bukan hanya sekadar pamer potret seksi dengan pakaian minim, tapi keterangan foto yang diselipkannya pun kerap mengandung makna. Hal ini yang dinilai netizen berbeda dari selebriti atau selebgram lain.

Penasaran mau lihat gaya foto di pantai ala Ariel Tatum lengkap dengan keterangan fotonya? Berikut ulasan selengkapnya, diintip MNC Portal, Selasa (3/5/2022):

1. Pose tersenyum bahagia di bibir pantai

(Gaya Foto di Pantai ala Ariel Tatum, Foto: @arieltatum/Instagram)

Foto terdepan di Instagram Ariel Tatum ini memperlihatkan dirinya yang sangat mature nan cantik. Ariel mengenakan pakaian serba putih dengan kesan seksi pada bagian top berkerah sangat rendah.

Wajah tersenyum tercapture dengan indah di foto tersebut. Ariel seperti ini menyampaikan pesan kalau dirinya benar-benar bahagia saat itu.

2. Si seksi Ariel Tatum

(Gaya Foto di Pantai ala Ariel Tatum, Foto: @arieltatum/Instagram)

Saat dirinya berpose seksi, maka semua mata hanya bisa tertuju padanya. Ariel Tatum seperti penggambaran perempuan sempurna, dengan tubuh idaman dan wajah berkarakter yang kuat.

Di potret ini, bisa dilihat kalau Ariel mengenakan dress panjang tanpa lengan dengan bagian dada seperti dibiarkan jatuh begitu saja. Ekspresi dan gestur tubuh bermain semua dan so perfect!

3. Berjemur in high fashion look!

(Gaya Foto di Pantai ala Ariel Tatum, Foto: @arieltatum/Instagram)

Bukan Ariel Tatum kalau tidak bisa memberikan pose high fashion di foto Instagram. Lihat potret ini, Ariel benar-benar totalitas dalam bermain di depan kamera dan hasil jepretannya sangat indah.

Di foto tersebut, Ariel mengenakan bikini dengan bagian perut memiliki aksen cut-off yang membuat kesan two-piece pada pakaian tersebut. Permainan tangan menutupi sebagian wajah adalah pose kekinian yang tak pernah gagal memukau.

4. Friday mood in picture

(Gaya Foto di Pantai ala Ariel Tatum, Foto: @arieltatum/Instagram)

Duh, saat Ariel Tatum sudah berpose di kamera memang dirinya tak pernah gagal memukau. Keterangan foto di unggahan ini pun cukup menggambarkan posenya.

"Friday mood. If only I could teleport," begitu kata Ariel di keterangan foto. Penggambaran di foto pun menjadi menarik karena Ariel memberikan pose yang sangat indah. Pakaian yang dikenakan pun jadi tampak lebih stunning!

5. Well, ini tampilan seksi sang bintang

(Gaya Foto di Pantai ala Ariel Tatum, Foto: @arieltatum/Instagram)

Ariel Tatum terlihat sangat memesona di foto ini dengan hanya mengenakan bra. Sexy top tersebut dipadukan dengan celana kulot all pattern yang begitu indah. Ariel meski pakai busana seksi, tapi tidak menunjukkan kesan vulgar. Bahkan, kalau dilihat-lihat dirinya tampak memesona dan stunning dengan pakaian seksi tersebut.