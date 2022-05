EVENT Met Gala kembali diadakan di Museum Seni Metropolitan di New York. Adapun Tema Met Gala tahun ini adalah adalah America: An Anthology of Fashion, or “Gilded Glamour”, dan merupakan bagian kedua dari pameran Costume Institute, yang dibuka pada 18 September.

Met Gala sendiri dihadiri oleh 600 peserta yang merupakan artis dan selebriti, dengan tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan dana bagi Institut Kostum museum. Biasanya mereka yang hadir akan menampilkan busana yang memikat, termasuk Billie Eilish

Billie Eilish terpantau hadiri Met Gala dengan tampilan super stunning. Billie Eilish mengenakan dress rancangan Gucci. Tapi tenang, kali ini penyanyi terkenal di dunia itu tak menggunakan all black outfit yang kerap dianggap boring.

Billie mengenakan dress yang memang terinspirasi dari tahun sesuai tema Met Gala 2022 yaitu 1870 hingga 1890. Dress tersebut dominan berwarna emas, namun memiliki sentuhan hijau tosca pada bagian sleeve-nya.

Detail bunga pada tengah dada dan siluet korset yang membentuk tubuh mempertegas tema busana yang memang identik dengan tahun 1870-1890.

Menariknya, meski mengenakan dress vintage yang begitu indah, karakter Billie Eilish tetap dimunculkan di penggunaan aksesori berupa choker hitam dengan detail berlian kecil menjuntai pada bagian depan. So pretty! Netizen pun memuji tampilan Billie Eilish di Met Gala 2022 ini. Salah satunya datang dari akun Twitter @girlsonfilm, "Billie Eilish in Gucci. Finally, seseorang paham dengan 'tugasnya'," katanya. Di sisi lain, ada juga akun Twitter @Calian1DLuna yang memperlihatkan inspirasi busana Billie Eilish. Terlihat di sana kalau Billie Eilish benar-benar mengenakan busana klasik. Siluet busananya pun teramat indah.