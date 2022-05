SETELAH vakum cukup lama dari dunia hiburan, member NCT 127 Johnny tiba-tiba hadir di Met Gala. Sontak, hal ini pun langsung menjadi pembicaraan oleh netizen di dunia maya.

Memang, sempat beredar kabar bahwa Johnny NCT dikabarkan berada di Amerika Serikat beberapa hari lalu. Rumor kemunculannya di Met Gala pun kini bukan sekadar kabar burung melainkan fakta yang nyata.

Ya, Johnny NCT benar-benar muncul di Met Gala. Ini kali pertama Johnny NCT menghadiri Met Gala dan langsung menyita perhatian publik, terutama di Twitter.

Tagar #JOHNNYXMETGALA menggema, dengan lebih dari 125 ribu netizen membubuhkan tagar tersebut. Dari beberapa unggahan, terungkap seperti apa tampilan Johnny NCT untuk Met Gala.

Johnny NCT mengenakan suit black rancangan Peter Do. Dia tampak stunning dengan vest hitam sebagai basic dipadukan dengan blazer berekor panjang yang memberi kesan edgy sekaligus modern di tampilan suit. Ada white stripes di bagian sisi pakaian tersebut.

Pilihan alas kakinya adalah square-shoes formal look. Aksen kotak pada bagian depan sepatu mempertegas kesan edgy dari tampilan Johnny NCT di Met Gala 2022.

Tema Met Gala sendiri adalah 'In America: An Anthology of Fashion'. Beberapa netizen berkomentar kalau Johnny benar-benar 'on track' alias sesuai tema. Meski nuansa pakaian lebih modern, tapi inspirasi tetap datang dari tahun 1870 hingga 1890. Good job!

So, bagaimana menurut Anda tampilan Johnny NCT di Met Gala? Apakah sesuai prediksi Anda?

(mrt)