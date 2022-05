MET Gala memang menajdi salah satu tempat para selebriti menunjukkan tampilan mereka. Para artis pun biasanya menampilkan busana yang nyeleneh saat berada di Met Gala.

Memang tujuan Met Gala diadakan adalah untuk menggalang dana bagi Costume Institute. Nama-nama besar pun kerap hadir dalam acara ini, seperti supermodel Gigi Hadid dan saudrinya Kylie Jenner.

Sayangnya, tampilan Gigi Hadid dan Kylie Jenner di Met Gala 2022 dinilai jelek oleh netizen. Mereka berdua dianggap tidak sesuai tema Met Gala 2022 yaitu 'In America: An Anthology of Fashion'.

Ya, walau penampilan keduanya selalu menyita perhatian. Tapi sayang, di tahun ini Gigi Hadid dan Kylie Jenner dianggap tidak berhasil mencuri hati netizen.

Gigi Hadid sendiri mengenakan jumpsuit korset merah dan giant cape puffy yang teramat mencolok perhatian. Perhiasan berupa kalung berlian dengan beberapa mata menjadi pelengkap aksesori yang dipilih Gigi Hadid.

Untuk sepatu, Gigi Hadid mengenakan high boots berbahan leather benar-benar ketat. Warna dari sepatu tersebut serupa dengan jumpsuit yang dikenakannya, sehingga membuat siapapun yang melihat tidak begitu akan menyadari bahwa sepatunya terpisah dari pakaian.

Salah satu netizen yang memberi komentar jelek untuk Gigi Hadid datang dari akun @PoroshaA. "Gigi Hadid terlihat seperti sleeping bag," tulisnya mengomentari tampilan sang supermodel di Met Gala 2022.

Sementara itu, tampilan Kylie Jenner dianggap jauh lebih buruk daripada Gigi Hadid. Bahkan, netizen menyayangkan kenapa Kylie tampil seperti itu, padahal di majalah Bazaar, Kylie bisa benar-benar terlihat seperti putri kerajaan dengan gaun vintage ala 1870-an. Â Kylie Jenner mengenakan dress putih yang terlihat seperti gaun pernikahan. Entah maksudnya apa dia mengenakan dress tersebut, terlebih ada aksesori berupa headpiece veil-baseball cap dengan bunga-bunga putih. Benar-benar absurd! "Ini (tampilan Kylie di Met Gala) seharusnya jadi eksperimen sosial (bukan tampilan sesungguhnya)," komen akun Twitter @mozxokathleen.