MEREKA yang datang ke Met Gala memang bebas untuk menggunakan busana yang merepresentasikan dirinya. Tapi bukan hanya artis dan selebriti saja loh yang bisa bergaya di sana.

Perangkat pendukung Met Gala seperti reporter pun bisa menggunakan tampilan stunning. Bertugas sebagai reporter di Met Gala, Genesis Suero yang merupakan Miss New York 2018 itu tampil bak Cinderella. Potret cantik dirinya pun kini viral di Twitter.

Ya, banyak netizen yang tidak menyangka kalau perempuan di foto tersebut adalah reporter. Bagaimana tidak, Genesis mengenakan dress sesuai dengan tema Met Gala itu sendiri, yaitu 'In America: An Anthology of Fashion'.

Genesis di akun Instagramnya, @genesiscamilas, menyampaikan rasa bangga dan syukur karena bisa terlibat dalam Met Gala 2022. Ia bertugas meliput khusus Met Gala untuk TV Show En Casa Con Telemundo.

"Bersyukur sekali untuk kesempatan yang datang kepada saya. Hari ini, untuk pertama kalinya, saya dapat dengan bangga meliput khusus karpet merah Met Gala untuk TV Show En Casa Con Telemundo di Metropolitan Museum di New York City," kata Genesis.

"Saya sangat diberkati dengan semua orang yang mempercayakan saya untuk bisa berdiri di momen ajaib ini. Ini mimpi saya yang menjadi kenyataan," tambahnya.

Genesis sendiri mengenakan dress kuning emas bersiluet vintage. Detail yang sangat indah bertabur di seluruh body-dress. Potongan dada kotak dengan puffy shoulder mempertegas kesan klasiknya.

Gaun tersebut diketahui merupakan rancangan desainer bernama Lucia Rodriguez. Genesis benar-benar tidak seperti reporter di Met Gala, melainkan bagian dari tamu yang diundang khusus ke acara tersebut. Good job, girl! Netizen pun kagum dengan penampilan Genesis di Met Gala. Banyak yang tidak menyangka kalau dia benar-benar reporter di acara tersebut. "Dia reporter??? Kalian semua, kita punya Cinderella di sini dan dia berhasil menaklukkan Met Gala," komen @lightoflou. Unggahan dia di Twitter sudah disukai lebih dari 63,7 ribu kali. Sebanyak 7,7 ribu netizen membagikan ulang foto Genesis yang tampil stunning di Met Gala tersebut.