ARTIS cantik Sophia Latjuba memang tidak merayakan Lebaran, meski demikian dia tetap membagikan potret kebersamaan bersama keluarganya yang muslim. Di hari lebaran kali ini, dia pun memilih menggunakan pakaian adat.

Wanita 51 tahun itu pun membagikan potret dirinya di hari raya. Sophia terlihat cantik menganakan atasan berwarna hitam yang dipadu padankan dengan kain bugis bermotif.

“Selamat Hari Raya Idup Fitri. Mohon dimaafkan segala kesalahan lahir dan batin and my you have a blissful day with surrounded by your loved and ones,” tulis Sophia dalam keterangan fotonya, seperti dilansir dari Instagram @sophia_latjuba88.

Ibu tiga anak itu menambahkan aksesori anting panjang menjuntai dengan gaya rambut di curly. Dia pun mengutarakan kegembiraannya, lantaran bisa berkumpul lagi dengan keluarga Latjuba setelah 3 tahun.

Penampilan Sophia Latjuba dan outfit itu pun tuai pujian. Banyak warganet yang menyebut dirinya terlihat anggun mengenakan kain tradisional.

“Fokusnya ke sarung,” kata @aryasuryadilaga.

“Mantap tidak melupakan kampung halaman dengan memakai sarung sutera khas Bugis,” ucap @chiwank74.

“Sarungnya cakep. Selamat Lebaran Mbak Shophie. Bahagia selalu,” ucap @cikimung.

