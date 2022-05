ALADINERS pasti sudah tahu kan kalau di AladinMall by Mister Aladin sedang ada Promo Tawarkal (Tawaran Harga Gak Masuk Akal) yang berlangsung dari 20 April 2022 hingga 4 Mei 2022. Nah, mumpung belum berakhir, mending manfaatin deh promo ini buat beli produk make up untuk menyambut Lebaran!

Tentunya kamu ingin tampil cantik di Hari Raya, bukan? Kebetulan, make up yang dijual di AladinMall by Mister Aladin sudah terjamin keasliannya karena dijual langsung oleh official store! Selain itu, Promo Tawarkal diskonnya nggak tanggung-tanggung, yaitu hingga 83 persen!

Terdapat banyak produk make up yang bisa kamu dapatkan di AladinMall by Mister Aladin. Di antaranya, Holika Holika Wonder Drawing Skinny Eyebrow, Deborah Milano Dream Look Mascara, Deborah Milano Comfort Mat Foundation, Bourjois Liner Liquid 35 Ultra Black, Soulyu Lip Flush, Bulu Mata Palsu Ginza Fancy, Morris Body Mist Anak, dan masih banyak lagi!

Kamu bisa kombinasikan make up tersebut untuk membuat tampilan yang cantik dan bikin pangling sesuai dengan karaktermu! Nggak cuma produk make up, kamu juga bisa mendapatkan harga spesial di Promo Tawarkal untuk home and appliance, gadget, elektronik, makanan dan minuman, serta masih banyak lagi.

Selain kasih diskon gede-gedean, AladinMall by Mister Aladin juga memberikan Promo Gratis Ongkos Kirim (ongkir) kepada Aladiners ke seluruh Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi, segera borong kebutuhan lebaranmu hanya di AladinMall by Mister Aladin, si #BukanTokoBiasa yang selalu memberikana harga lebih murah!

(mrt)