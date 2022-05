PUTRI Una alias DJ Una memang selalu berhasil mencuri perhatian publik lewat busana minimnya yang seksi. Status single parent membuat sebutan janda hot atau hot mom satu anak melekat kuat padanya.

Memiliki tubuh langsing dan paras cantik, tak heran jika potret DJ Una selalu membuat mata pria tak berkedip. Seperti foto yang diunggahnya baru-baru ini. DJ Una tampil stunning mengenakan crop tanktop seksi warna abu-abu metalik.

Aura keseksian DJ Una semakin menyala kala tersenyum manis membelakangi kamera. Yap, posenya memang sedikit malu-malu di sini, menutupi area dada sambil memeluk diri sendiri.

Meski begitu, punggung mulus dan lekuk tubuhnya yang ramping tetap saja terlihat. Apalagi model one shoulder tank top ini juga menampilkan bahu mulusnya yang seksi.

Sementara itu, rambutnya ditata lebih imut, model cepol dua, menyisakan beberapa helai poni yang menjuntai manis di kedua sisi. Agar lebih maksimal, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup simple look serta lipstik pink dan blush on yang on point. Dengan senyuman manisnya yang lebar, DJ Una tampak begitu menggemaskan. So cute!

Tentu saja unggahan DJ Una dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang terpesona melihat parasnya yang cantik, bahkan tak sedikit yang menyebutnya mirip idol Korea.

“Mirip Chaeyoung TWICE,” tulis imy****.

“Seksi binti cantik,” tulis kris****.

“Meresahkan pandangan kk una,” tulis nauf****.

“Kau bidadari jatuh dari surga,” tulis chow****.

