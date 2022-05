GELARAN Met Gala tahun ini baru saja usai digelar 2 Mei 2022 waktu Amerika atau Selasa 3 Mei kemarin, salah satu perhelatan paling bergengsi di dunia industri seni dan hiburan di Amerika tersebut tahun ini diselanggarakan dengan mengusung tema In America: An Anthology of Fashion.

Mengusung tema In America: An Anthology of Fashion, para tamu undangan yang hadir diberi dresscode atau kode berpakaian Gilded Glamour. Kim Kardashian jadi salah satu sosok pesohor yang hadir.

Kim yang dikenal sangat berdedikasi pada gaya tampilannya di Met Gala tersebut, diketahui hadir dengan mengenakan outfit memukau ala aktris dan simbol seks legendaris, Marilyn Monroe.

Berpose di karpet merah Met Gala 2022, Kim tampil seksi dan berkilauan membalut tubuhnya dengan gaun ketat bling-bling warna nude beige, gaun Marilyn Monroe yang terkenal dipakai Marily saat menyanyikan lagu “Happy Birthday” untuk Presiden John F. Kennedy tahun 1962.

Bisa mengenakan gaun ikonik Marilyn Monroe tersebut, ada usaha keras Kim di baliknya. Seperti dilapor Page Six, Rabu (4/5/2022) Kim menyebutkan ia diet ketat dan berhasil menurunkan 16 pound atau sekitar 7 kilogram berat badannya hanya dalam waktu tiga pekan, agar dress ketat tersebut muat dan bisa masuk ke tubuhnya.

“Rasanya seperti mempersiapkan suatu karakter,” kata Kim.

Tidak hanya diet ketat hingga bisa turun berat badan sebanyak 7 kilogram. Kim juga totalitas, sengaja mewarnai rambut coklat gelapnya dengan warna platinum blonde dan memakai syal mabtel bulu-bulu warna putih agar terlihat semakin mirip bertransformasi sebagai Marilyn Monroe.

Namun akhirnya Kim bisa bernapas lega dan makan enak, pasca tak mengonsumsi gula dan karbohidrat hampir satu bulan. Malam hari setelah selesai menghadiri Met Gala, Kim sempat memamerkan donat-donat mini dan pizza di kamar hotelnya yang ia santap sebagai snack di malam hari.

(DRM)