PENAMPILAN Nagita Slavina di momen Lebaran sukses bikin heboh publik. Istri sultan Andara, Raffi Ahmad itu memang kerap memakai barang-barang mahal. Maka tak heran jika apa yang dipakai oleh Nagita Slavina selalu berkesan mewah dan mencuri perhatian publik.

Melansir akun Instagram @raffinagita1717, Jumat (6/5/2022), di momen Lebaran tahun ini, keluarga Raffi Ahmad tampil kompak mengenakan busana bernuansa abu-abu dan cokelat pastel. Raffi tampil rapi dalam balutan koko model lengan pendek berkelir abu-abu dan celana cokelat muda. Kedua putranya, Rafathar dan Rayanza, pun tampil kembar mengenakan busana senada.

Sementara Nagita Slavina seolah menjadi ratu sendiri dengan aksesori bandonya yang berkilau. Ibu dua anak itu tampil anggun dalam balutan gaun cokelat muda berhias bordir bunga yang menjuntai cantik sampai menutupi kakinya.

Tak lupa, wajahnya pun dirias dengan look make up andalannya, simple dan tak menor, untuk menghasilkan tampilan yang natural. Sambil tersenyum manis dan menggendong baby Rayyanza, Nagita Slavina terlihat begitu memesona. So pretty!

Busana yang dikenakan Nagita Slavina di hari Lebaran itu tentu saja membuat publik penasaran. Kini segala pertanyaan netizen pun sudah terjawabkan lewat akun Instagram @fashion_nagitaslavina. Ternyata, busana yang dikenakan keluarga Raffi Ahmad itu adalah karya desainer Tanah Air asal Solo, Sapto Djojokartiko, yang dirancang khusus untuk Hari Raya Idul Fitri.

Nagita mengenakan 'Bunga Kapas Cloque Dress' yang harganya nyaris Rp60 juta, yakni Rp59,9 juta. Di balik gaun yang panjang itu, rupanya Mama Gigi, sapaan akrabnya, memakai 'Pleated Skirt in Blush' yang ditaksir Rp27,5 juta.

Sebagai pemanisnya, Nagita memakai aksesori 'Embellished Puff Headband' yang juga hasil karya sang desainer. Meski terlihat simpel, hanya sebagai hiasan di atas kepala, rupanya Mama Gigi pakai bando harga Rp9,5 juta loh. Jika ditotal, outfit Mama Gigi saat Lebaran kemarin mencapai Rp96,9 juta. Wow, nyaris Rp100 juta. Belum lagi harga kalung, perhiasan, serta sandal yang dipakai Mama Gigi. So, seperti apa reaksi para netizen? Yuk, intip kolom komentarnya! "Bando anti vertigo," tulis ine****. "Seharga motor second dipake dikepala. Bener2 bandana anti pusing klo ini," tulis litt****. "Masyallah gaji gue aja masih kurang buat beli bando nya mba gigi," tulis ini****. "Baju lebaran keluarga raffi-gigi bisa buat beli rumah mewah," tulis ptr****. "OMG jantungku berdenyut kencang sekali," tulis yuli****. "Opor ayam kalo tumpah kena nih baju gak bakalan tenang itu arwah ayamnya," tulis kota****. "Asam lambungku langsung naik," tulis wahy****.