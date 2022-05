TIDAK hanya memiliki suara merdu, Marion Jola juga dianugerahi pesona kecantikan yang membuat banyak orang berdecak kagum. Didukung body aduhai bak gitar Spanyol, penampilan penyanyi kelahiran Kupang ini nyaris tak pernah gagal bikin netizen melotot.

Terlebih Marion Jola kerap tampil modis nan seksi mengenakan busana kekinian. Seperti yang terlihat pada unggahan foto terbarunya di Instagram @lalamarionmj. Dengan caption "enjoying the waves with this cutie", Marion Jola berpose manja dengan anjing kesayangannya.

Marion Jola tampil seksi mengenakan halterneck dress berkelir krem model backless. Ya, tentu saja punggung mulusnya langsung terekspos di kamera. Model dress bagian punggung terbuka hingga ke bagian pinggang ini membuat bra putih Marion turut mengintip.

Aura keseksiannya semakin menyala kala berpose jongkok sambil mengelus anjing hitam di depannya. Apalagi pengambilan angle foto dari samping ini membuat bokong kencangnya ikut tersorot di kamera.

Tidak melulu vulgar, backless dress ini juga memberi kesan anggun yang effortless pada penampilan Marion. Terlebih rambutnya yang panjang dibiarkan menjuntai ke belakang. Dengan pulasan make up natural look dan lipstik pink, Marion Jola terlihat begitu memesona. Senyuman manisnya pun sukses bikin netizen merasa gemas. Cute!

Tentu saja unggahan Marion Jola langsung dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang terpesona melihat kecantikannya, tak sedikit pula yang memberi pujian dalam kolom komentar.

"Anjirrr cantik gak ada obat," tulis fak****

"Gemesh," tuis dhe****

"Asli cantiknya khas Indonesia," tulis and****

"Sweet and cute lala," tulis im.****

"Cantik bangett," tulus dewi****

(mrt)