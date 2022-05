PEDANGDUT Wika Salim memang tak pernah gagal membuat pria terpana hingga salah fokus. Selain suara merdu, paras cantik Wika Salim pun ikut mencuri perhatian. Tak jarang, dia tampil seksi mengenakan busana minim yang ketat, memamerkan bodinya yang aduhai.

Seperti unggahan Wika Salim di Instagram belum lama ini. Pedangdut cantik asal Bogor itu berpose seksi mengenakan tanktop berkelir putih yang ketat saat berada di kamar mandi. Seperti apa? Intip lima potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @wikasalim.

1. Wika Salim pakai outfit modis





Wika Salim tampil seksi memadukan tanktop putih ketat dengan rok mini berwarna senada. Agar lebih modis, Wika juga memakai kemeja biru muda oversize yang sengaja tak dikancing, memamerkan lekukan tubuhnya. Tak lupa, aksesori jam, anting, hingga kalung emas pun turut dipakai untuk memberi kesan fancy effortless. Meski outfitnya sekilas terlihat simpel, tapi gaya Wika Salim ini tetap saja mencuri perhatian, bukan?

2. Paras cantik menawan





Tak lupa, Wika Salim merias wajahnya dengan make up simple look yang terkesan bold berkat lipstiknya yang merah merona. Perona pipi yang merah pun turut on point membuat wajahnya tampak lebih segar. Riasan matanya dibuat lebih tajam di sini, menggunakan eyeliner hitam yang pekat, tapi tidak runcing agar terkesan natural. Dilengkapi bulu mata yang lentik serta alis yang on fleek, Wika Salim sukses membuat para pria terpana!

3. Senyum manis memesona





Pesona kecantikan Wika Salim semakin terpancar kala melemparkan senyum manis sampai matanya sedikit menyipit. Didukung pencahayaan yang mumpuni, pesona Wika pun terlihat berseri. Selain cantik, Wika Salim juga terlihat awet muda di sini. Apalagi postur tubuhnya tampak masih sangat fit dan kencang. Kemeja yang sedikit melorot juga membuat aura keseksiannya semakin menyala. Tak heran jika netizen kerap menyebutnya si janda seksi idaman jomblo se-Indonesia.

4. Pose menggoda Kalau ini pose Wika Salim terkesan menggoda karena tatapan matanya yang manja. Apalagi bibirnya dipulas dengan lipstik merah merona. Belum lagi rambut lurusnya yang pendek dibiarkan menjuntai. Dengan potogan pendek itu, tulang selangka Wika yang seksi pun turut terekspos. Sambil berpose cantik dan memiringkan kepala, Wika Salim tampak imut dan menggemaskan! 5. Body goals idaman Wika Salim nyaris tak pernah gagal bikin netizen melotot. Lihat saja potretnya yang satu ini. Sambil berpose mengangkat satu tangan dan bersandar, Wika Salim terlihat begitu menggoda. Ditambah lagi dengan senyum tipis dan lirikan mautnya. Pengambilan angle foto dari depan pun menampilkan jelas lekuk tubuh Wika yang semampai, tak terkecuali paha mulusnya kala rok mini itu sedikit tersingkap. Kalau sudah pose begini, pria mana yang tak kepincut melihatnya! "Aduh cantik bangettt ini mah," tulis 26c****. "The next Maria Ozawa," tulis him****. "Sexyy banget kak," tulis ago****. "Manis kali Kaka ini," tulis cut****. "Seger bat dah," tulis riz****.