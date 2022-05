MARION Jola terpantau sedang berada di Nusa Penida, Bali. Momen libur Lebaran tersebut dimanfaatkan Lala, sapaan akrabnya, untuk 'healing' dari rutinitas padat biasanya.

Di momen tersebut, Marion Jola membagikan beberapa foto termasuk potret cantik pamer kulit glowing. Di salah satu fotonya, kita bisa lihat wajah Lala yang masih 'sleepy face' alias mengantuk.

Nah, di artikel ini MNC Portal memperlihatkan pada Anda bagaimana potret diri Marion Jola pamer wajah glowing. Diintip, Senin (9/5/2022), berikut ulasan selengkapnya:

1. Senyum manis Marion Jola





Di potret ini, Lala terlihat sangat manis sekali. Baju dengan belahan dada terbuka lebar seperti ini membuat kulitnya yang eksotis terpampang nyata. Wajah glowing membuat siapapun yang melihatnya terpanah asmara.

Seperti keterangan foto yang dibubuhkan, Lala tidak mengenakan makeup sama sekali. Ia pun bangga dengan kecantikkan alaminya.

"Penida tanpa filter, tanpa makeup, bulu mata rontok, garis belang, dan sunblock glow," tulis Lala di foto tersebut.

2. Selfie cantik topang kepala





Nah, kalau di sini Lala tampak menarik dengan foto selfie menopang kepala. Kita bisa lihat wajah Lala benar-benar terlihat glowing dan tampak sehat. Walau masih pagi, mata Lala sudah tampak bersinar dengan rambut agak berantakan sedikit.

Melihat foto ini, netizen pun banyak berkomentar dan memuji kecantikan Marion Jola yang alami. Seperti yang dilontarkan akun @yanedoloksa****, "Cantik enggak harus putih, ya, people. Damn! You look so damn gorgeous." Begitu juga komentar @nona_petrik**, "Warna kulitnya seksi, impian aku banget. Idola aku banget."

3. Muka ngantuk tetap cantik

Nah, beginilah wajah Marion Jola kalau masih ngantuk. Meski, wajah tampak belum segar, tapi kulitnya yang glowing benar-benar mengalihkan dunia. Eksotisnya warna kulit Lala pun benar-benar bikin Anda pastinya terpanah. Bukan begitu?