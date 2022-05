PENAMPILAN terbaru Millen Cyrus mencuri perhatian netizen di Instagram. Seperti baru-baru ini, keponakan Ashanty itu mengunggah potret seksinya saat bersama teman-teman prianya di Bali.

Dalam unggahan itu, Millen tampak mengumbar body seksinya saat memakai bra transparan yang memperlihatkan sebagian besar tubuh bagian atasnya. Meski ada bagian yang tertutup, namun dadanya cukup terekspos dan menuai sorotan netizen.

Sementara itu, Millen Cyrus menuliskan pesan bijak tentang kehidupan di kolom keterangan unggahannya.

"Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain," tulis Millen Cyrus, Sabtu, 7 Mei 2022.

BACA JUGA :Â 5 Potret Terbaru Millen Cyrus yang Dilamar Pacar Bule Ganteng!

BACA JUGA :Â Si Seksi Millen Cyrus Ngaku Soal Keberadaan Alat Kelamin Pria di Tubuhnya

Namun, netizen tidak terlalu fokus dengan pesan yang dibagikan pemilik nama asli Millendaru itu. Mereka malah memperbesar gambar dengan cara di-zoom di bagian dada Millen. Meski tidak sedikit pula yang mengingatkan agar bagian tersebut tidak dizoom.

"Izin zoom," kata akun @fikri*** sambil menyematkan emoji tertawa.

"Zoom in zoom out .. Zoom in zoom out.." tulis @precdy****.

"Jgn dizoom inget," ujar @lelihut****.

"Hayoo ngapain itu pada nge zoom," tambah @deeother****.

"Kalau wanita malah nutupin, kalau mereka biasanya senang mengumbar karena baru punya, jadi masih norak," sahut @usyar***.

(hel)