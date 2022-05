Selain berolahraga, menjaga asupan makanan juga penting untuk dilakukan selama menjalani produk diet. Selama periode ini, Anda tentunya disarankan untuk menghindari makanan tinggi kalori. Karena, kalori surplus inilah yang akan menjadi cikal bakal lemak dalam tubuh jika terlalu lama dibiarkan.

Karenanya, Anda harus cermat memilih produk untuk dikonsumsi selama diet. Berbicara mengenai hal ini, Nutrimart punya produk andalan untuk diet yakni Tropicana Slim. Mulai dari bahan memasak seperti minyak jagung, kecap manis, saus tiram, gula, hingga santan, semuanya rendah kalori.

Selain bahan memasak, Tropicana Slim juga mengeluarkan produk cookies sebagai pengganti camilan. Varian rasanya juga lengkap, ada coklat, klepon, cheese, garlic, dan masih banyak lagi! Pastinya, produk terpercaya ini dibuat dari bahan-bahan berkualitas yang baik sebagai pendukung diet Anda. Soal jam terbang, Tropicana Slim dijamin sudah berpengalaman di bidangnya!

Selain Tropicana Slim, Nutrimart juga menyediakan susu seperti HiLo yang membantu tumbuh kembang anak untuk mendapatkan tinggi badan ideal, serta L-Men yang bisa membantu para pria untuk menurunkan berat badan. Semua produk susu dari Nutrimart dibuat dengan bahan berkualitas serta varian rasa yang menggugah selera.

Semua produk tersebut bisa Anda dapatkan dengan diskon hingga 50% hanya di AladinMall by Mister Aladin. Pastinya, pengalaman belanja Anda akan lebih menyenangkan. Karena hanya di AladinMall by Mister Aladin, Anda bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah plus bebas ongkos kirim (ongkir).

Tunggu apa lagi, segera penuhi kebutuhan pendukung diet Anda dengan membeli produk Nutrimart hanya di AladinMall by Mister Aladin. Karena promonya terbatas, yakni hanya sampai 30 Mei 2022 saja! Yuk checkout sebelum kehabisan!

