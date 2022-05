MENGAPA kafein berbahaya untuk anak-anak? Dalam artikel ini akan dijelaskan alasan kenapa minuman mengadung kafein tak disarankan untuk anak-anak.

Asupan kafein yang biasanya didapat dari minuman kopi, teh atau soda, sering dikonsumsi oleh orang dewasa sehari-hari. Tapi tak jarang, minuman semacam ini juga dikonsumsi oleh anak-anak.

Jika dikonsumsi oleh orang dewasa, kafein seringkali dijadikan sebagai ‘bensin’ untuk beraktvitas, agar lebih fokus, semangat dan bisa konsentrasi dalam waktu yang lama.

Lalu bagaimana jika bagi anak-anak? Well, kafein disebutkan memiliki efek dose-respons. Mengingat anak-anak dalam ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan orang dewasa, sedikit saja kafein bisa mempengaruhi fungsi tubuh mereka.

Mengutip laman resmi John Hopkins Childrens, Selasa (10/5/2022), Diane Vizthum, M.S., R.D., ahli gizi penelitian di Institute for Clinical and Translational Research di Johns Hopkins University School of Medicine menyebutkan jika terlalu banyak kafein yang dikonsumsi bisa menyebabkan masalah seperti peningkatan kecemasan, meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, refluks asam dan gangguan tidur. Terlalu banyak kafein, berbahaya bagi anak-anak dan dalam dosis yang sangat tinggi bahkan bisa menjadi racun.

Lebih lanjut lagi disebutkan, kafein tidak hanya bersifat stimulant, tapi juga obat. Dikutip dari Family Doctor, kafein didefinisikan sebagai obat karena memiliki efek fisiologis pada tubuh, yakni mempengaruhi bagaimana fungsi tubuh. Pada anak, karena kafein bisa meningkatkan tekanan darah dan mengganggu tidur.

Pada akhirnya hal ini bisa membuat anak kurang sadar akan rasa lelah yang dirasakan. Sehingga bisa berpengaruh pada mood, bahkan membuat sakit kepala karena ada tarikan kafein.

Dengan potensi bahaya di atas, tak heran otoritas pengawas obat dan makanan Amerika (FDA) tidak mengeluarkan rekomendasi mengenai kafein untuk anak-anak atau remaja.

