TAK semua orang memiliki kepercayaan diri untuk tampil tanpa makeup di ruang publik, terlebih di media sosial.

Namun beberapa selebriti Tanah Air justru dengan senang hati membagikan potret-potret mereka yang cantik natural tanpa polesan makeup di Instagram.

Salah satunya, penyanyi cantik Marion Jola. Baru-baru ini, dia mengunggah sejumlah potret wajahnya yang polos tanpa sentuhan make-up di Instagram.

Di postingan tersebut, Marion terlihat cantik dan percaya diri dengan penampilan alaminya. “Penida with no filter no makeup,” kata penyanyi jebolan Indonesian Idol ini dikutip dari Instagram, Selasa (10/5/2022).

Meski tanpa polesan make-up, wajah Marion Jola terlihat lembab dan glowing natural. Pelantun ‘Rayu’ ini mengatakan, dirinya hanya memoleskan sunscreen di wajahnya.

“My falling apart lashes, tan lines, and sunscreen glow,” tulis perempuan asal Kupang tersebut.

Sontak, penampilan Marion Jola yang polos tanpa makeup ini menuai ribuan komentar warganet. Mereka terkesima dengan kecantikan mantan kekasih Julian Jacob tersebut.

“Cantik gak harus putih. Damn, you look so gorgeous,” kata netizen di kolom komentar.

“Kulitnya cantik banget,” puji yang lain. “Kalau orangnya cantik mah, ga pake filter sama make-up tetep cantik,” tulis netizen.

“No make-up aja cantik begini,” kata yang lain. “Cakep banget, ampun,” komentar netizen.

