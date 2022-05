ATLET sepatu roda Jutta Leerdam memang memang pernah meraih dua medali emas di Kejuaraan Dunia Junior, yakni medali emas di nomor 1.500 m dan Allround. Puncak prestasi Jutta bisa dibilang terjadi pada 2020.

Dalam gelaran World Single Distances Championship 2020 yang dihelat di Salt Lake City, Amerika Serikat, Jutta sukses menyabet dua medali emas. Masing-masing di nomor 1.000m dan Team Sprint.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Jutta pun turut mencuri perhatian. Bahkan nama atlet asal Belanda ini masuk ke dalam nominasi 100 perempuan tercantik di dunia 2020 versi TC Candler. Meski berprofesi sebagai atlet, namun kecantikan Jutta dinilai setara dengan para selebritas. Seperti apa sosoknya? intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @juttaleerdam.

Sexy in red

Atlet sepatu roda Jutta Leerdam tampil seksi dalam balutan cut out dress merah merona. Tentu saja kulit mulus dan tubuhnya yang langsing terpampang nyata di kamera, tak terkecuali belahan dada serta paha mulusnya.

Aura keseksian Jutta semakin membara kala rambut pirangnya yang panjang dibiarkan menjuntai tersibak angin. Dengan pulasan make up simple look dan eyeliner yang pekat, Jutta Leerdam tampil begitu memesona.

Beautiful smile

Atlet sepatu roda Jutta Leerdam memang memiliki senyum manis nan menawan. Hal itu terlihat jelas di potret ini. Dia tampil begitu stunning mengenakan bikini serta kemeja warna-warni bermotif senada. Jutta memadukan outfitnya dengan rok mini putih untuk memberi kesan girly yang seksi pada penampilannya.

Aura keseksiannya semakin terpancar kala Jutta berpose manja menekuk satu kaki dan melemparkan senyum. Dengan geraian rambutnya yang indah, Jutta Leerdam terlihat begitu cantik. Cute!

Orange outfit

Atlet sepatu roda Jutta Leerdam mencuri perhatian dalam balutan outfit serba oranye. Dia memadukan turtleneck long sleeve dengan straight pants serta blazer oranye bergaya formal. Seperti biasa, Jutta membiarkan rambutnya menjuntai untuk memberi kesan anggun yang elegan.

Riasan wajahnya pun masih sama, make up simple look dengan eyeliner pekat yang runcing agar lebih on point. Sambil berpose cantik di depan cermin, pesona Jutta Leerdam benar-benar terpancar bak selebriti. So pretty!

Bodygoals

Atlet sepatu roda Jutta Leerdam memamerkan lekuk tubuhnya yang bodygoals dalam balutan ruched mini dress hitam model off shoulder. Yaps, kesan seksi pun langsung mencuat karena dress ketat dan pendek itu menampilkan paha serta bahu Jutta yang mulus.

Aura keseksiannya semakin menyala kala Jutta berpose candid dengan tatapan matanya yang tajam. Jutta Leerdam memang selalu berhasil mencuri perhatian.

Black outfit

Jutta Leerdam tampil elegan dalam balutan bodysuit hitam yang dibalut jaket kulit berwarna senada. Soal keseksian, Jutta Leerdam memang tak perlu diragukan lagi. Posenya yang mengangkang disertai stocking panjang dan high heels hitam membuat penampilan Jutta terkesan menggoda.

Ditambah lagi, dengan ekspresi fierce serta tatapan matanya yang tajam. Dengan geraian rambutnya yang terkesan messy, Jutta Leerdam sukses menghipnotis pandangan kaum adam. Dia tak seperti atlet di potret ini, pesonanya terpancar bak supermodel! "Espectacular," tulis gon****.

Beautiful in white

Jutta Leerdam memang tak pernah gagal soal berbusana. Kali ini dia tampil simpel mengenakan lace long sleeve mini dress, lengkap dengan ikat pinggang sebagai pemanisnya. Agar lebih maksimal, Jutta pun memakai aksesori anting dan merias wajahnya dengan make up flawless look.

Pesona kecantikan Jutta semakin terpancar kala berpose manja menyibakkan rambut pirangnya. Dengan tatapan matanya yang sendu, Jutta Leerdam terlihat begitu menawan.