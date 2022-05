SOPHIA Latjuba adalah salah seorang selebriti yang cukup vokal menyuarakan gaya hidup sehat. Bukan hanya berolahraga, tapi juga mengatur asupan makanan.

Konten di Instagram pun tak jauh-jauh dari hidup sehat, seperti beryoga hingga mengonsumsi makanan sehat. Nah, belum lama ini dia membagikan resep kale chips yang bisa jadi rekomendasi snack sehat Anda.

"Hidup sehat itu nggak perlu repot dan nggak perlu mahal. Contohnya Kale Chips ini yg menjadi salah satu snack favorite makanan sehatku. Bikinnya juga gampang," ujar Sophia Latjuba.

Penasaran seperti apa resep Kale Chips ala Sophia Latjuba? Berikut resepnya:

Bahan:

1. Daun kale (semaunya)

2. 1 paprika kuning

3. 1/2 sdt cabai bubuk

4. 1/4 maple syrup

5. 1/2 cup nutritional yeast

6. 2 sdt perasan lemon

7. 1/2 sdt garam

8. 1 cup walnuts

Cara membuat:

1. Masukkan semua bahan kecuali daun kale ke food processor. Olah bahan sampai semuanya hancur dan menyatu.

2. Bumbu halus tersebut kemudian ditempatkan di sebuah wadah besar. Masukkan daun kale ke dalamnya, aduk sampai semua daun dilumuri bumbu halus.

3. Tempatkan daun kale yang sudah dilumuri bumbu halus di atas loyang oven.

4. Panggang daun kale tersebut di oven selama 15 menit.

5. Kale chips siap dinikmati.

Menurut Sophia, hidup sehat itu tidak usah ribet dan mahal. Sebab, bahan-bahan sederhana yang ada di rumah bisa dijadikan panganan sehat.

Di keterangan itu, Sophia Latjuba juga menerangkan manfaat daun kale yang ternyata sangat baik untuk kesehatan tubuh. Itu karena banyak kandungan baik di dalam daun tersebut.

"Kale merupakan salah satu sayuran yang dijuluki 'superfood' karena kandungan gizi kale itu segudang manfaat di antaranya kaya serat, omega 3, vitamin K, vitamin A, vitamin C, serta tinggi antioksidan," ungkap Sophia.

Momen Sophia Latjuba masak ternyata banyak dinanti-nantikan pengikutnya, termasuk oleh musisi senior Memes. "Nah ini yang ditunggu-tunggu, Sophia masak," katanya di kolom komentar.

"You're a good person, good at cooking, and maybe you are a good wife, yes," komen @glen.mo****.

"Masak apa sih kamu? Kirim atuh ke sini (makanannya)," goda @wawan.kuswanto*****.

"Love it! Ditunggu resep lainnya, Sophia Latjuba," pinta @meliena****.

"Ya Gusti, ini mamah luar biasa," puji @visuali****.