SELAIN tempat tidur dan suasana kamar yang nyaman, sprei juga memainkan peran penting dalam menentukan kualitas tidur. Semakin baik produk sprei tersebut, maka tidur kamu pun akan semakin berkualitas.

Nah, bila kamu termasuk salah satu yang susah tidur, kamu harus segera mengatur strategi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memilih sprei yang tepat. Sprei berkaitan dengan kenyamanan. Saat merasa nyaman di atas kasur, kamu bakal lebih mudah terlelap. Begitu pun sebaliknya.

Agar tak salah beli, berikut tips memilih sprei yang bagus buat tidur.

Pastikan Ukuran Sesuai Matras

Pemilihan sprei tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pasalnya, setiap matras tidur memiliki ukuran yang berbeda-beda. Sedangkan, sprei umumnya mengikuti ukuran matras, yaitu single size (100 cm x 200 cm), super-single size (120 cm x 200 cm), queen size (160 cm x 200 cm), dan king size (180-200 cm x 200 cm). Bila ukuran sprei terlalu besar, maka tidur bisa menjadi tidak nyaman karena sprei akan mudah bergeser. Sebaliknya, jika terlalu kecil, tentu saja sprei tak akan bisa digunakan.

Bahan Sprei

Kamu dapat memilih bahan sprei sesuai kondisi udara tempat tinggal. Bila kamu tinggal di tempat lembap dan panas, pilih sprei berbahan katun atau linen. Katun memiliki daya serap cairan yang tinggi sehingga cepat menyerap keringat. Katun juga memberikan efek sejuk dan adem.

Hampir mirip dengan katun, linen memiliki tingkat kenyamanan cukup tinggi. Linen lebih lembut dan halus serta memberikan efek dingin. Nah, bila kamu tinggal di daerah iklim sejuk atau pegunungan, pilih sprei berbahan yang menghangatkan, seperti rayon. Meski sintesis, rayon tetap lembut dan nyaman digunakan.

Kerapatan Kain

Ciri bahan sprei berkualitas selanjutnya adalah kerapatan kainnya. Kerapatan kain dapat menjadi penentu untuk ketahanan dari sprei yang kamu gunakan. Maka dari itu, selain lembut penting juga untuk memilih sprei yang kainnya rapat agar lebih tahan lama.

Cara mudahnya, kamu cukup menerawangkan kain ke arah sinar lampu atau matahari. Bahan yang kerapatannya bagus tidak bisa ditembus oleh sinar dan sebaliknya bahan yang kurang rapat akan dapat disinari dengan mudah alias tembus pandang. Makin rapat kerapatannya, maka akan semakin bagus, dan kain yang kurang rapat maka akan semakin jelek kualitasnya karena akan dapat robek dengan mudah sehingga tidak tahan lama.

Motif dan warna

Jika sudah mendapati bahan yang nyaman, kini saatnya kamu menyesuaikan warna dan motif sprei sesuai tema kamar. Jadinya, suasana kamar pun akan terlihat lebih estetik dan nyaman. Bila kamar kamu bergaya minimalis, maka kamu bisa menggunakan sprei polos, tanpa motif. Nah, kalau kamar tidak memiliki jendela dan terasa gelap, maka pilih warna sprei yang terang agar terlihat lebih luas.

Menemukan sprei berkualitas dengan kriteria tersebut tentunya sangat mudah. Karena, Kintakun hadir untuk memberikan sprei terbaik yang dapat membuat pengalaman tidurmu jadi lebih menyenangkan.

Bukan hanya tidurmu yang menyenangkan, tapi dompet pun juga akan ikut senang kalau kamu beli sprei Kintakun di AladinMall by Mister Aladin. Karena, saat ini sedang ada diskon Product Launching Kintakun up to 82% untuk item tertentu.

Kualitasnya nggak main-main, harganya pun demikian! Tapi ingat ya, hanya AladinMall by Mister Aladin yang memberikan harga termurah seperti ini lho! Selain diskonnya yang nggak masuk akal, beli sprei Kintakun di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) karena AladinMall by Mister Aladin #BukanTokoBiasa.

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.

(hel)