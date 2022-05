ATLET snowboarding Chloe Kim telah memenangkan medali emas saat usianya masih 17 tahun. Chloe pun menjadi wanita termuda yang memenangkan medali emas di Olimpiade Musim Dingin 2018.

Tentu saja, itu bukanlah satu-satunya medali emas yang didapat oleh atlet snowboarding asal Amerika Serikat ini. Pada Olimpiade Musim Dingin 2022, Chloe Kim menjadi wanita pertama yang memenangkan dua medali emas di halfpipe.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Chloe Kim pun turut mencuri perhatian. Didukung dengan tubuh yang aduhai, sosok Chloe Kim pun semakin terlihat sempurna. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @chloekim.

Black outfit

Atlet snowboarding Chloe Kim tampil modis dalam balutan busana serba hitam. Dia sengaja melapisi crop tank top hitam dengan kemeja oversize yang melorot untuk memberi kesan seksi yang effortless. Kim memadukan outfitnya dengan straight pants hitam dan sepatu peach agar penampilannya lebih stunning.

Sementara rambutnya ditata simpel, model ponytail menyisakan beberapa helai poni sebagai pemanisnya. Meski tanpa pulasan makeup mencolok, Chloe Kim tetap saja cantik natural.

Simple outfit

Atlet snowboarding Chloe Kim tampil simpel mengenakan one piece berkelir abu-abu bermotif kotak. Dia memadukan outfitnya dengan sepatu boots putih untuk memberi kesan bold yang elegan. Sementara rambutnya dibiarkan menjuntai dengan sentuhan styling wavy blow agar lebih menawan.

Tak lupa, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik pink agar lebih fresh. Sambil berpose fierce dan melirik arah lain, Chloe Kim tampak begitu memesona.

Kulit eksotis

Atlet snowboarding Chloe Kim tampil seksi mengenakan swimsuit hijau tosca model sabrina dengan aksen pita yang cantik di bagian depan. Kulit kecoklatan yang eksotis menjadi daya pikat Kim tersendiri di sini.

Aura keseksiannya semakin menyala kala rambut pirangnya tergerai berantakan. Pengambilan angle foto dari samping pun menampilkan jelas body langsing yang dimiliki Chloe Kim. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Chloe Kim tampak begitu menawan. "So beautiful," tulis hea****.

Beautiful dress

Atlet snowboarding Chloe Kim kali ini tampil menawan dalam balutan mini dress floral dengan ekor yang menjuntai panjang dari rumah mode Prada. Selain cantik, penampilan Kim juga terkesan seksi karena model off shoulder dari dress itu mengekspos jelas bahu mulusnya.

Apalagi rambutnya yang dicepol tinggi membuat punggung indahnya ikut terekspos. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Chloe Kim tampak cantik natural. So pretty!

Sexy bikini

Chloe Kim tampil seksi mengenakan two piece bikini putih model off shoulder. Yap, kulit mulus dan lekuk tubuh Kim yang semampai pun terpampang jelas di kamera. Apalagi dia berpose manja, mengangkat satu ketiak sambil memainkan rambutnya. Dengan senyuman manisnya yang memesona, Chloe Kim sukses menghipnotis pandangan para pria. So sexy!

Stunning one piece

Chloe Kim tampil stunning mengenakan one piece berkelir biru elektrik. Dia mempermanis outfitnya dengan ikat pinggang transparan sebagai aksesori. Rambutnya ditata simpel saja, dibiarkan menjuntai dengan belahan rambut di bagian tengah.

Meski tanpa pulasan makeup, Chloe Kim tetap saja terlihat cantik. Dia memang tak pernah gagal memikat hati para penggemarnya.