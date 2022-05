PEDANGDUT cantik Via Vallen sudah resmi bertunangan dengan Chevra Yolandi pada 6 Mei 2022. Kabar bahagia itu dibagikan olehnya lewat Instagram.

Via Vallen sebelumnya dikabarkan menggelar acara lamaran tertutup di rumahnya. Namun salah satu warganet yang melewati rumah Via Vallen justru merekam penampakan dekorasi yang terlihat dari luar rumahnya.

Tak beberapa lama, pedangdut asal Jawa Timur itu membagikan potongan video momen acara pertunangan dirinya dan Chevra di Instagram. Via Vallen tampak begitu anggun mengenakan kebaya berwarna silver. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram, Kamis (12/3/2022), yuk intip potretnya!

1. Senyum semringah

Aura kebahagiaan begitu terpancar dari wajah Via Vallen dan Chevra Yolandi. Keduanya pun tampak serasi dalam balutan busana nuansa abu-abu. Via Vallen tampil anggun mengenakan kebaya abu-abu penuh payet dengan bawahan batik. Pesonanya semakin terpancar dengan sanggulan rambut yang dipercantik dengan hiasan bunga. Dengan pulasan makeup flawless look serta lipstik pink, Via Vallen tampak begitu memesona di hari bahagianya itu.

Tak kalah mencuri perhatian, Chevra pun terlihat gagah mengenakan setelan jas berwarna senada dengan bawahan berwarna abu-abu tua. Kharismanya semakin bersinar dengan tatanan rambut brush up serta senyuman manisnya yang lebar. Berpose kompak bersama orang tua masing-masing, pasangan ini sudah sangat cocok jadi keluarga, bukan?

2. Pamer cincin

Senyum Via Vallen dan Chevra Yolandi semakin merekah kala memamerkan cincin pertunangannya. Didukung dekorasi bunga warna-warni yang cantik, potret mereka pun semakin ciamik. Terlihat pula di sisi tengah dekorasi ada tulisan Via dan Chevra berwarna emas sebagai spot foto ikonik mereka. Sementara di sisi kanan dan kiri dihiasi rak kayu yang berisi hantaran lamarannya. Didukung pencahayan lampu yang terang, aura kebahagiaan pasangan yang go public pada Juni 2021 ini pun semakin bersinar.

3. Pose romantis

Kali ini Via Vallen dan Chevra Yolandi berpose lebih romantis lagi daripada sebelumnya. Sambil memamerkan cincin pertunangannya, Via dan Chevra saling menatap mata dan melemparkan senyum yang lebar. Keduanya tampak begitu mesra, saling mendekatkan wajah, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan cinta mereka. Dengan senyuman manis yang menghiasi wajah keduanya, Via dan Chevra tampak begitu menggemaskan. So sweet!

4. Via Vallen cantik dengan twisted hair bun

Melihat lebih detail, Via Vallen tampak begitu cantik dengan tatanan rambut twisted hair bun. Hairstylist Hirna Kumala sengaja menyisakan beberapa helai poni yang menjuntai di kedua sisi untuk mempermanis penampilan Via. Tak lupa, wajahnya pun dipercantik dengan makeup flawless look serta lipstik glossy yang mengilap. Blush on pink di pipinya pun tampak on point, membuat wajahnya terlihat lebih segar. Tak ketinggalan, aksesori anting perak juga dipakai untuk memberi kesan fancy yang elegan. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Via Vallen tampak begitu menawan!

5. Via Valen tampak elegan

Tak hanya cantik, Via Vallen juga tampak anggun dalam balutan kebaya lengan panjang bertabur payet dan manik-manik berkelip. Cuttingan kebaya rancangan Ayung Berinda yang mengecil di bagian pinggang ini memberi kesan ramping pada tubuhnya. Apalagi Via juga memakai bustier di dalamnya. Dipadukan dengan kain batik berwarna senada, penampilan Via pun semakin sempurna. Perfect!