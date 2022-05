GAYA fesyen Agnez Mo sebagai superstar kelas internasional memang tak perlu diragukan lagi. Sebagai fashionista dan selebriti senior, Agnez selalu tampil dengan pilihan gaya fesyen yang menarik perhatian publik.

Salah satu contoh terbarunya ketika Agnez hadir diundang platform Netflix dalam acara gala premiere peluncuran Bling Empire. Seperti apa penampilan kekasih Adam Rosyadi tersebut?

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di linimasa sosial media, Jumat (13/5/2022) Agnes terlihat menawan berpose di gelaran karpet merah dalam balutan gaun panjang model lengan pendek berwarna hitam dengan aksen sparkling bling-bling.

Detail cutting midriff, belahan paha tinggi yang membelah tungkai kaki proporsional dan mulus Agnez, memberikan kesan sensual pada penampilan pelantun Coke in Bottle tersebut. Penampilan Agnez makin cetar dan sempurna dengan gaya rambut super dramatis, braid high ponytail warna blonde platinum.

“Sometimes I wear dresses,” tulis Agnez sebagai keterangan video.

Dari keterangan yang ditulis Agnez dalam video reels di akun Instagram pribadinya tersebut, long dress sparkling bergaya simpel tersebut ternyata merupakan salah satu koleksi keluaran rumah mode mewah dunia asal Italia, Versace.

“Versace you’re da shit, thank you for sending me this dress,” kata Agnez.

Tak sia-sia sudah berdandan maksimal dalam balutan dress mewah Versace dan menata rambutnya dengan gaya braid high ponytail yang dramatis. Tampilan visual penampilan Agnez terlihat menuai pujian dari para netizen. “OMG PERFECTO,” seru akun Richardoyulius “Aduh aduh gorgeous,” puji pemilik akun Fahmiaditian “Libas para haters itu dengan kepangan manja menjuntai itu nyaiiiii,” seru netizen pemilik akun bernama Tataardi** “GILA GILAAA CANTIN BANGET,” tulis Bryan**tg “Demi apa.. cantik banget,” tambah warganet dengan akun bernama Angfau__**i “Damn bruh,” komentar singkat akun ________dim*s