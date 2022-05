MARION Jola tak mau menyia-nyiakan momen liburan di Bali. Ia tampak bersantai di setiap waktunya, termasuk sarapan di kolam renang.

Ya, di unggahan terbaru Marion Jola tampak bersantai menyantap makanan di kolam renang. Makanan yang disajikan cukup banyak, tapi, ya layaknya floating breakfast pada umumnya.

Â

Namun, tampilan Lala, sapaan akrabnya, tentu bikin netizen salah fokus. Ia selalu berhasil mengikat hati netizen dengan gaya simple dan kulitnya yang eksotis tak pernah gagal membuat pengikutnya jatuh hati.

Karena menyantap makanan di kolam renang, Lala mengkondisikan pakaian yang dikenakan. Tidak pakai dress ataupun bergaya casual, melainkan tampil seksi mengenakan pakaian renang. Menariknya, Lala kali ini berani mengenakan bra loreng dipadukan dengan underwear putih yang terlihat di bawah air.

Wajah tanpa makeup lagi senang diunggah Lala, begitu juga dengan potret sarapan pagi di kolam renang ini. Lala terlihat menikmati sekali momen indahnya tersebut sembari memegang secangkir kopi.

Lewat keterangan foto, "The main breakfast is on the table this one is for the Instagram", Lala sepertinya ingin mengatakan bahwa apa yang netizen lihat itu hanya demi konten Instagram. Apa yang Lala makan untuk sarapan sejatinya tidak ada yang tahu.

Unggahan Marion Jola pakai bra loreng ini menyita perhatian publik. Baru 2 jam dibagikan setelah informasi ini ditulis MNC Portal, foto tersebut sudah disukai 61 ribu netizen. Komentar yang masuk pun sudah membanjiri akun Instagram Lala.

 BACA JUGA:2 Potret Marion Jola Polos Tanpa Makeup, Netizen: Cantik Banget!

"Apa dayaku yang tiap pagi sarapannya cuma nasi pecel," kata @abraham.apo***.

"You are the main menu," komen @tasya** yang artinya, 'Kamu adalah menu utamanya'.

"Kulit tanning kamu sungguh adorable," puji @helloiff**.

"Kamu sarapan enggak ngajak-ngajak aku. Tunggu, aku otw, halu," ujar @fauzygultom**.

"Aduh, pemandangan masa depanku," kata @nightfurr***.

(DRM)