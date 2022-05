JAKARTA - Olahraga yoga bagi sebagian orang awam mungkin hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Misalnya, membuat tubuh jadi langsing, lentur, dan lebih kuat.

Yoga Master, Deera Dewi, dalam gelaran Podcast Aksi Nyata bertajuk "Tips Menjaga Kesehatan Fisik dan Merawat Ketenangan Emosi Melalui Yoga" mengungkapkan manfaat lainnya.

Deera menegaskan, sebetulnya yoga juga bermanfaat untuk ketenangan emosi jiwa dan pikiran, atau dengan kata lain bermanfaat untuk aspek spiritual diri hubungan kepada Tuhan.

“Yoga sangat pengaruh ke spiritual? Sangat, it’s not about agama. Semakin kita into ke yoga, ibadah dengan cara apa pun semakin khusyuk. Kalau solat misalnya, malah jadi lebih fokus,” ujar Deera, dikutip dari Youtube Partai Perindo, Sabtu (14/5/2022).

Dia menambahkan, pengaruh ini didapat dari salah satu nilai yang ada pada filosofi ajaran yoga, yakni Pratihara di mana mengajarkan kemampuan bagaimana bisa menarik seluruh indera yang dimiliki untuk masuk ke dalam diri sendiri.

“Yoga ngajarin kita Pratihara, menarik seluruh indera ke diri sendiri. Nah itu terpakai banget, bantu banget kita untuk bisa fokus," jelas dia.

"Somehow menurut saya, yang diajarkan di yoga itu diajarin juga di agama saya, tetapi dengan cara yang berbeda,” tutupnya singkat.

Selain itu, olahraga ini juga bukan hanya untuk menaklukkan berbagai gerakan pose yoga, mulai dari yang paling sederhana sampai yang tersulit. Sebab, perempuan yang juga merupakan guru yoga dari sutradara film terkenal, Nia Dinata tersebut, berpendapat jika tujuan utama berolahraga yoga adalah bagaimana mempraktikkan hasil latihan yoga ke kehidupan sehari-hari. Contohnya, inner peace untuk menemukan kebahagiaan dari dalam jiwa sendiri. “Sebetulnya yoga itu adalah apapun yang didapat dari latihan yoga untuk diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari," terang dia. "Yoga mengolah fisik dengan nafas, pikiran dan jiwa, semuanya harus bersatu karena ini unsur hidup kita. Pose-pose yoga memaksa kita bisa menerima kenyataan saat kita berkehidupan di dunia nyata,” paparnya.