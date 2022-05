PASANGAN Jennifer Bachdim dan dan Irfan Bachdim tak lepas dari sorotan publik. Pasangan ini kerap mengunggah potret kebersamaannya di media sosial. Tak hanya itu, momen berkumpul bersama ketiga anaknya juga selalu mencuri perhatian.

Saat ini, Jennifer dan keluarga memang tengah bertandang ke Eropa untuk mudik ke kampung halaman keluarganya di Jerman. Kali ini, mereka juga pergi mendatangi acara pernikahan adik dari Irfan Bachdim.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah outfit yang digunakan Jennifer dan keluarga. Sebab Jennifer mengenakan pakaian adat Bali bersama putrinya. Sementara sang suami dan kedua anak laki-lakinya tampil kompak mengenakan batik.

Jennifer dan putrinya terlihat anggun dalam balutan kebaya adat Bali. Di baguan rambutnya diberi hiasan berwarna emas. Salah satu potretnya adalah mereka duduk di sebuah taman. Terlihat tamu undangan yang lain bergaya semi casual sementara keluarga Jennifer tampil bangga mengenakan pakaian khas Indonesia.

“So special witness yesterday's wedding of my youngest brother in law,” tulis Jennifer seperti diunggah dalam akun Instagram pribadinya @jenniferbachdim, Minggu (15/5/2022).

Unggahan tersebut tentu saja mendapat banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang ikut bangga melihat keluarga ini yang secara tidak langsung mengenalkan pakaian khas Indonesia ke Eropa.

“I love how you love Indonesian culture, and proud of it, and being it to you mother country. Thankyou so much,” kata @peni_asaputri.

“Keren, pakai kebaya dan batik,” kata @ibujepret.

“You are so stunning with that Indonesian costume,” ucap @ocanthique.

"Mamajen cantik bangetttt😍🥰," puji @ignachend

(hel)