DIANA Dee Starlight seperti tak ada habisnya mencuri perhatian netizen di Instagram. Kali ini, unggahan terbaru penampilan artis seksi ini bikin netizen gagal fokus.

Diana Dee Starlight mengunggah video singkat momen dirinya berenang. Asyik basah-basahan di kolam renang, outfit Diana Dee Starlight tentu saja bikin mata kalangan pria tak berkedip.

Diana Dee Starlight mengenakan bikini warna hitam yang memperlihatkan belahan dada. Alhasil, kesan seksi Diana Dee Starlight semakin terpancar.

Selain itu, rambut Diana Dee yang basah juga tak hanya membuatnya terlihat semakin cantik, tetapi juga seksi. Belum lagi kulit mulus yang terpampang nyata, aura seksi Diana Dee semakin terpancar.

BACA JUGA : Seksinya Gaya Diana Dee Starlight Pakai Tanktop Biru, Netizen: Waduh, Jadi Keringetan Nih!

Tak sampai di situ, di akhir video Diana Dee juga memberikan kedipan mata ke kamera yang memberi kesan menggoda. Tak heran jika netizen kerap menjuluki ibu dua orang anak ini sebagai hot mom karena penampilannya yang seksi.

BACA JUGA : 5 Gaya Foto di Pantai ala Diana Dee Starlight, Body Goals Seksi Bikin Susah Kedip!

Melihat penampilan seksi Diana Dee, unggahan inipun langsung dibanjiri komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen terpesona hingga gagal fokus melihat penampilan seksi Diana Dee.

"Suweger❤️," komen @kiki_asmara***

"How pretty and sexy you are!," ujar @rxrx16***

"Mantul😍❤️," sambung @azizb***

"Aku terkejut 🧐," kata @prizky***

"Putih mulus dan montok❤️❤️❤️❤️❤️," ujar @ameliasari_li***

"Hot tante best 😊," tutur @wawanwiha***

(hel)