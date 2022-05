HEPATITIS misterius pada anak yang fenomena saat ini, jadi pusat perhatian semua negara. Sebab penyebabnya belum diketahui hingga sekarang, namun banyak asumsi mengkaitkan Hepatitis akut misterius ini dengan Covid-19.

Menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid bahwa penyakit Hepatitis sudah ada sejak lama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, penyebabnya diketahui karena virus Hepatitis A,B,C,D dan E, terkecuali Hepatitis akut misterius.

"Pertama penyakit hepatitis ini sudah ada di seluruh negara. Kedua, selain tadi disebabkan oleh virus ABCDE ada yang lain, (hepatitis akut misterius) ditemukan penyebab lain yaitu virus Adenovirus," ujar dr Nadia dikutip dalam tanyangan video diakun Instagram dr Fajri @drfajriaddai, Minggu (15/5/2022).

Kemudian, muncul Hepatitis akut misterius ini dan diuji ke laboratorium. Ditemukan adanya virus Adenovirus dan virus non Hepatitis ABCDE. Sehingga, kemunculan Hepatitis akut misterius dijadikan sebagai penyakit yang harus diwaspadai oleh WHO.

"Muncul hepatitis suatu gejala dengan hepatitis yang ditemukan, kemudian dalam pemeriksaan dalam laboratirium ditemukan jenis virus Adenovirus dan non Hepatitis ABCDE. Ini kita kategorikan oleh WHO, sebagai penyakit harus diwaspadai, makanya ada sistem kewaspadaan yang dibuat WHO," tambah dr Nadia.

Bagaimana dengan Covid-19?

Nadia menjelaskan bila pola penyebaran virus Covid-19 diketahui dari Cina. Kemudian menyebar ke berbagai negara, melalui perjalanan (luar negeri/domestik).

"Berbeda dengan Corona, kalau Covid-19 dari wuhan kemudian menyebar ke negara lain melalui perjalanan," jelasnya

Sementara, Hepatitis akut misterius pada anak, dia mengatakan pola penyebarannya masih diteliti lebih lanjut oleh para ahli epidemiologi. Bahkan, berbagai negara juga mengupayakan investigasi (penelitian) untuk mengetahui penyebab dari penyakit tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan jika virus Adenovirus dan penyakit Hepatitis (ABCDE) sudah ada sejak lama di dunia. "jadi pola penyebarannya ini sedang dicari tahu, apakah ini Adenovirus, apakah ada virus sudah ada bermutasi atau adanya virus baru muncul. Inilah yang sedang dicari tahu oleh para ahli," katanya menambahkan "Kalau ini memang virus hepatitis dan virus Adenovirus sudah penyakit yang lama ada, artinya kemudian bermutasi," jelas dr Nadia