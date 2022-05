BERSEPEDA saat ini menjadi olahraga yang sedang digemari. Pasalnya dengan bersepeda bisa membuat tubuh menjadi bugar dan sangat berguna di masa pandemi Covid-19 ini.

Mengendarai sepeda dapat dilakukan segala usia. Lalu ternyata ada banyak manfaat bersepeda untuk kesehatan tubuh manusia. Berikut adalah 5 manfaat bersepeda untuk kesehatan tubuh dan mental.

1. Membuat jantung sehat

Berolahraga sepeda adalah aktivitas yang membuat jantung berdetak lebih cepat, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan detak jantung istirahat Anda. Anda bisa mendapatkan manfaat kardiovaskular yang sama dari bersepeda seperti yang didapatkan dari berjalan, berlari, atau senam.

2. Menurunkan risiko kanker

Melakukan aktivitas fisik seperti bersepeda atau berlari, berolahraga teratur dan makan banyak sayuran hijau, protein tanpa lemak, serta biji-bijian akan membantu Anda mempertahankan berat badan yang sehat. Fakta mengemukakan penurunan berat badan (dari berlebih/obesitas menjadi normal) akan menurunkan juga risiko kanker.

3. Mengurangi gejala arthritis (peradangan sendi)

Bersepeda adalah metode olahraga tanpa beban dengan tingkat cedera yang lebih rendah daripada aktivitas kardiovaskular lainnya seperti berlari. Bersepeda akan memperkuat otot kaki dan menjaga mobilitas sendi lutut.

4. Tingkatkan aktivitas sosial

Anak-anak dapat belajar cara bersepeda ketika mereka masih kecil dan itu adalah keterampilan hidup yang akan mereka miliki selamanya. Kakek-nenek juga bisa bersepeda, dan ini adalah aktivitas keluarga yang bisa dinikmati bersama.

Bersepeda adalah kegiatan yang memungkinkan Anda bertemu orang lain dengan minat yang sama dan dapat meningkatkan jejaring sosial Anda. Ini adalah aktivitas yang menyenangkan untuk dinikmati dan tidak tampak seperti olahraga.

5. Menguatkan pikiran dan jiwa

Bersepeda mengurangi stres dan depresi. Enzim endorfin akan dihasilkan saat berolahraga dan ini akan membuat kepercayaan diri meningkat. Keluar di alam dan merasakan udara yang segar serta angin sepoi-sepoi di wajah sangat baik untuk jiwa. Anda dapat menikmati alam bebas saat mengayuh, menghargai keindahan matahari terbit, terbenam, serta pemandangan dari dekat ke satwa liar, bunga, dan tumbuhan.

