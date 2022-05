PUNYA wajah awet muda tentu menjadi incaran banyak orang khususnya kaum hawa. Namun banyak cara yang harus dilakukan untuk mendapatkan wajah awet muda seperti melakukan beragam perawatan hingga rutin berolahraga.

Bicara wajah awet muda, seorang ibu asal Malaysia ini viral setelah fotonya diunggah oleh anaknya melalui akun Twitter.

Akun bernama @affadanial93 ini membagikan foto dirinya bersama seorang perempuan. Keduanya pun berpose mesra layaknya sepasang kekasih. Terlebih, kepala si perempuan juga bersandar di dada pria tersebut.

Warganet lantas mengira perempuan tersebut merupakan kekasih sang pria. Namun, dugaan warganet pun meleset.

Dalam keterangan foto, pria bernama Affa ini mengatakan bahwa perempuan tersebut ialah ibu kandungnya.

"Happy birthday Mama, love you so much," tulia pria tersebut di akun Twitternya.

Foto yang diunggah pada 16 April 2020 tersebut pun viral. Hingga kini, unggahan foto dirinya bersama ibunya telah mendapatkan lebih dari 1.900 kali retweet dan menuai beragam komentar warganet.

Pasalnya, banyak yang penasaran dengan usia ibu Affa ini. Affa lantas memberi tahu bahwa usia ibunya 40 tahun dan telah memiliki tiga anak, yakni dirinya dan dua adik perempuannya.

Warganet memuji wajah ibunya yang awet muda dan gayanya yang kekinian meski telah berusia kepala empat.

"Seriuslah ini mama kau? Muda gile," tulis akun @badrul***

"Aku kira dia istrimu hahahah, ternyata Mama," tulis @btr***

"This is what we called mama muda," tulis akun lainnya.

