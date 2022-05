SEORANG siswa asal Boyolali, Jawa Tengah, Ardian Hafidz Annafi viral karena diterima di 7 kampus top Dunia. Kini dia telah memilih melanjutkan studinya di University Of British Columbia atau UBC.

Ardian Hafidz Annafi merupakan anak dari seorang ayah yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Sedangkan sang ibu membuka jasa laundry pakaian.

Pria ini diterima di tujuh universitas bergengsi di antaranya University of Toronto, University of British Columbia, The University of Western Australia, Wageningen University, University of Otago, Curtin University, dan Victoria University of Wellington.

Setelah berpikir panjang dan berunding dengan orang tua, pilihan mengerucut menjadi dua universitas. Dia merasa dilema untuk memilih antara University of Toronto dan The University of British Columbia atau UBC. Akhirnya dia pun meyakini untuk memilih kampus yang terletak di Vancouver, yakni UBC.

Berdasarkan peringkat QS World University Rankings (WUR) 2022, dua universitas Kanada diatas merupakan kampus top 50 dunia. University of Toronto berada di peringkat 26, sementara UBC menempati posisi 46.

Seperti diketahui, studi Ardian di Bachelor of Science di University of British Columbia akan dibiayai penuh oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek.

Sementara itu, netizen pun menyoroti prestasi luar biasa Ardian Hafidz Annafi.

"Anak tetangganya ketar ketir," ujar @arulrmdhxxx.

"Kereen," ujar @fldzhxx.

"Boyolali pride," kata @alvinmasyasyaxx.

"Tutor dong idolaa🔥🔥," ujar @hafizamrixxx.

(DRM)