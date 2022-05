SEBAGAI atlet ice dance, Maia Shibutani memang berhasil menyabet beberapa medali emas. Bermitra dengan saudara laki-lakinya, Alex Shibutani, dia berhasil meraih medali perunggu Olimpiade 2018 dan menjadi peraih medali Dunia tiga kali.

Tak hanya itu saja, Maia Shibutani juga menjadi juara Empat Benua 2016 dan juara nasional AS dua kali, yakni pada 2016 dan 2017. Bakatnya dalam berdansa di atas es memang tak perlu diragukan lagi.

Selain karirnya yang gemilang, paras cantik Maia Shibutani pun turut mencuri perhatian. Tak jarang dia pun tampil modis nan seksi di berbagai kesempatan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @maiashibutani.

Anggun pakai dress biru

Peraih medali emas ice dance Maia Shibutani tampil anggun dalam balutan sleeveless dress biru elektrik. Pesona kecantikannya semakin terpancar kala rambutnya yang bergelombang dibiarkan menjuntai ke depan dengan belahan rambut tengah.

Ditambah lagi dengan pulasan makeup natural look serta lipstik pinknya. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Maia Shibutani sukses menghipnotis pandangan publik.

Elegan dalam balutan dress hitam

Peraih medali emas ice dance Maia Shibutani tampil elegan dalam balutan dress hitam beraksen pita pink pada bagian pinggang. Selain sebagai statement, ikat pinggang itu juga mempertegas lekuk body goals Maia di potret ini. Selain cantik, penampilan Maia juga terkesan seksi karena dress itu memiliki model belahan dada yang sangat rendah.

Aua keseksiannya semakin terpancar dengan geraian rambutnya yang mengilap. Disertai senyuman manis yang mengembang, Maia Shibutani tampak begitu menawan. "Gorgeous and pretty!" tulis mr.jer****.

Casual style

Peraih medali emas ice dance Maia Shibutani tampil modis mengenakan sweater putih bergambar teddy bear yang dibalut jaket baseball biru elektrik. Agar lebih ciamik, Maia memadukan outfitnya dengan celana panjang putih serta sepatu putih polos bergaya kasual.

Masih sama dengan sebelumnya, rambutnya yang bergelombang pun dibiarkan menjuntai untuk memberi kesan anggun yang manis. Sambil berpose cantik menyilangkan kaki, Maia Shibutani tampak begitu memesona.

Cantik pakai furisode

Pesona Maia Shibutani kala berbalut furisode alias kimono berlengan lebar tampak begitu berbeda. Warna oranye cerah disertai corak bunga yang cantik membuat pesonanya terlihat lebih berseri di potret ini. Tak lupa, Maia juga menata rambutnya dengan sanggulan serta hiasan bunga ala wanita Jepang.

Dilengkapi dengan pulasan make up simple look dan lipstik merah, Maia Shibutani tampak begitu cantik. Matanya yang sipit mendukung pesona khas ala gadis Jepang. So pretty!

Edgy style

Maia Shibutani kali ini tampil simpel memadukan kaus putih dengan rok ruffle bertingkat hitam yang edgy. Tak lupa, dia juga memakai ikat pinggang yang unik agar gayanya semakin ciamik. Maia memadukan outfitnya dengan sepatu boots bermotif floral untuk memberi kesan bold yang elegan.

Dipadukan dengan tas merah mentereng, aura kecantikan Maia pun semakin membara. Apalagi dengan geraian rambutnya yang bergelombang. Maia Shibutani terlihat bak supermodel di potret ini!

Sexy swimsuit

Maia Shibutani tampil seksi dalam balutan swimsuit biru bercorak bandana. Aura keseksiannya semakin menyala kala pahanya yang mulus terekspos sinar matahari yang cerah. Ditambah lagi dengan geraian rambutnya yang sedikit berantakan.

Dipadukan dengan kacamata dan topi hitam, gaya Maia Shibutani pun semakin maksimal. Dengan posenya yang fierce menawan sambil memegang kacamata, Maia Shibutani sukses bikin netizen terpana. Perfect!