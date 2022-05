SKINCARE dan makeup merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi saat ini. Terlebih saat booming-nya media sosial, semua orang ingin tampil dan cantik dan sempurna dengan kulit sehatnya. Karena itu, walaupun saat ini ada banyak merek makeup dan skincare, mereka tetap habis diburu pelanggan.

Sayangnya, beberapa makeup dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Sehingga, tidak semua orang bisa membelinya. Namun jangan khawatir, kalau Anda beli produk makeup di AladinMall by Mister Aladin, dijamin banyak untungnya.

Ya, terlebih saat ini ada Promo Bestie Anti Bokek di mana Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50 persen untuk produk makeup dan skincare. Tak perlu khawatir akan pilihan produk, karena hampir seluruh brand kecantikan ada di AladinMall by Mister Aladin.

Mulai dari Holika, Nature Republic, Morris, Soulyu, Aquila, Olay, Cetaphil, dan masih banyak lagi! Anda tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan sesuai dengan kondisi kulit saat ini. Semua brand tersebut tentunya sudah berpengalaman dalam menghasilkan produk skincare dan make up yang berkualitas.

Juga, Anda tak perlu khawatir akan keaslian produk. Karena, produk-produk tersebut dijual langsung oleh official store. Pokoknya, apa pun produk make up dan skincare pilihan Anda, dijamin dapat harga yang lebih murah kalau belinya di AladinMall by Mister Aladin.

Yuk, segera penuhi kebutuhan skincare dan makeup Anda guna mendapatkan tampilan yang memukau di setiap kesempatan. Selain itu, promonya juga terbatas nih, yakni hanya sampai 24 Mei 2022 saja.

Oh ya, selain bisa mendapatkan harga yang lebih murah, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) lho. Wah, dijamin anti bokek nih kalau Anda langganan belanja di AladinMall by Mister Aladin.

