WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mengajak perempuan Indonesia untuk senantiasa berinovasi dan beradaptasi dalam berkarya dan berkarir di dunia profesional. Khususnya dalam perubahan di dalam kehidupan yang kian berkembang.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengatakan, bahwa inovasi dan adaptasi terhadap hal baru adalah kunci utama dalam mengikuti dan memahami perkembangan zaman yang semakin modern.

"Hal yang paling konstan dalam kehidupan adalah perubahan, jadi selama kita bisa beradaptasi, berkarya, dan memberikan yang terbaik ya lakukan saja," kata Angela dalam keterangan resminya dalam talkshow Fortune Indonesia Summit 2022 bertajuk "Women in The Workplace" di Hotel The Westin Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Angela mengungkapkan, di masa yang penuh perkembangan teknologi saat ini, masyarakat khususnya kaum perempuan harus mampu beradaptasi dan mempelajari perkembangan yang ada di sekitarnya.

Apabila perempuan berperan penting dalam pengetahuan-pengetahuan baru tersebut, maka nanti kedepannya bisa membantu dalam berkarya dan berkarir. Apalagi paling konstan dalam kehidupan adalah perubahan.

"Masih ada banyak hal yang harus terus kita pelajari. Jadi ya kita harus terus belajar dan kita harus punya tujuan hidup," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Angela, dengan profesionalitas yang tinggi kaum perempuan bisa melampaui rintangan-rintangan seperti pandangan masyarakat terhadap perempuan yang berkarier. "Kita bekerja secara profesional saja jadi hambatan-hambatan tersebut bisa kita overcome kalau kita profesional," terangnya. Angela juga menambahkan, selain kesetaraan juga perlu ada keberpihakan terhadap kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu perlu adanya kesadaran akan kesamaan hak bagi perempuan, serta perlu keberpihakan terhadap perempuan. Apakah itu melalui fasilitas, atau kuantitas perempuan dalam organisasi tertentu.