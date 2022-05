SEBUAH perumpamaan lama yang ditulis dalam bahasa Inggris menyebut "An Apple a day keeps the doctor away" atau dalam terjemahan bebasnya adalah memakan satu buah apel setiap hari akan menjauhkan kita dari bertemu dokter.

Perumpamaan tersebut memang dimaksudkan untuk mengampanyekan makanan sehat, sehingga Anda tidak perlu sering ke dokter. Tapi, terlepas dari tujuan dibuatnya perumpamaan tersebut, memakan apel tiap hari memang memberikan keuntungan bagi tubuh.

Dilansir dari NDTV, buah manis yang satu ini adalah salah satu yang dapat dibuat menjadi sejumlah makanan penutup. Dari kue tart dan kue kering, makanan penutup apel sangat diminati banyak orang.

Satu buah apel, yang memiliki berat rata-rata 100 gram mengandung 52 kalori, sesuai dengan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Apel pun mengandung 2,4 gram serat dan 10 gram gula. Selain itu, buah ini juga dikatakan memiliki beberapa manfaat luar biasa. Antara lain:

Menurunkan berat badan

Apel dikatakan membantu penurunan berat badan. Karena kaya akan serat dan air, yang dapat menggantikannnya sebagai makanan pokok. Apel juga akan menurunkan rasa lapar.

Melawan risiko penyakit jantung Adanya serat larut dalam apel dapat membantu melawan kadar kolesterol darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Kaya antioksidan Apel juga kaya polifenol yang memiliki kemampuan antioksidann. Karena itu, makan apel bisa membuatmu mencegah peradangan. Cegah diabetes Apel juga dikatakan dapat mengurangi risiko diabetes tipe-2. Makanlah buah apel setiap hari agar kamu merasakan manfaatnya.